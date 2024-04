Abuelo de Lucio busca que la Corte revise la absolución de la jueza de La Pampa

El abuelo de Lucio Dupuy inició una campaña para que revise la absolución de la jueza Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores Elisa Catán. Lo hizo a través de la plataforma Change.org, utilizada para juntar adhesiones de forma virtual.



Las mujeres señaladas por Ramón Dupuy, fueron las encargadas de otorgarle la tutela del menor a su madre, Magdalena Espósito Valenti en noviembre de 2020. Un año después, ella y su pareja, Abigail Páez fueron acusadas de asesinar a golpes al pequeño y en febrero de 2023 fueron condenadas por el crimen.



El abuelo de Lucio quiere que la Corte Suprema revea la restitución en su cargo que les otorgó la justicia pampeana a la jueza y a la asesora a fines de 2023. Hasta ahora, su pedido ha recopilado más de 40 mil adhesiones.



En ese sentido, Ramón Dupuy expresó: “Yo empecé hace dos años con esto para que no haya otra familia destruida como la mía”, y sentenció “sabemos que la jueza Ana Clara Pérez Ballester cometió un gravísimo delito teniendo todas las pruebas, porque ella no revisó nunca el expediente de Lucio”.



A su vez, enfatizó en la idea de que al menor no se lo escuchó, “de una forma u otra los chicos hablan, con su cuerpo, con sus gestos”, argumentó y dijo que en esa instancia no se lo llamó al padre del niño. “Cristián y Lucio quedaron fuera del proceso, siendo los principales damnificados”, remarcó.



También cuestionó la mirada que aplicaron las autoridades judiciales en aquel momento, “nosotros queremos que los jueces tengan la perspectiva de niñez y no la de la ideología de género”, manifestó y concluyó: “La Justicia no se toca, pero cuando cometes errores tenés que dar un paso para atrás y revisar”. El caso Lucio Dupuy Lucio fue asesinado el 26 de noviembre de 2021. La autopsia determinó que el menor murió por “múltiples golpes” y, además, se comprobó que tenía marcas de mordeduras y quemaduras de cigarrillo previas al hecho y signos de haber sido abusado sexualmente.



Por el crimen fueron condenadas la madre del pequeño, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez. El caso tomó trascendencia y conmocionó a toda la sociedad.



El 3 de mayo de 2023 se promulgó la “Ley Lucio”, destinada a fortalecer los mecanismos de protección para los menores, a través de la prevención y detección temprana de situaciones de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes. (TN)