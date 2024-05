“Los paros no son redituables”, indicaron desde el Centro Comercial de Paraná

La palabra de un comerciante

El Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP) emitió su postura respecto al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y que se llevó a cabo este jueves en todo el país.En este sentido, Marcelo Quiroga, uno de los referentes del CeCIP, expresó a Elonce su perspectiva sobre la situación: "El comunicado sostiene que no adherimos al paro, consideramos que no es la forma.Según Quiroga, el impacto del paro en la ciudad fue limitado: "Hoy, más del 90% del comercio está abierto, lo único que ha resentido la posibilidad de que el ciudadano común se traslade a los comercios, es el paro de transporte y el ciudadano paranaense ya se ha acostumbrado a no tener colectivos, entonces hoy se nota como un día normal".Asimismo, el representante del CeCIP explicó las razones detrás de su postura: "Consensuados con la comisión directiva y algunos socios decidimos manifestarnos no apoyando esto, porqueParecemos dos países distintos, con distintos discursos, distintas metas, y la preocupación tiene que ser una sola, que es recuperar nuestro país, que nuestros hijos dejen de emigrar buscando horizontes en otros lugares y que el país salga adelante de una vez por todas".En cuanto a la situación económica, señaló:claramente no ha dado resultado de inmediato el plan económico del gobierno, teniendo en cuenta que se arrancó por la macro lo que en todos los países se empieza. El ajuste ha sido inmediato y muy fuerte".Marcelo Rugeri, comerciante de calzados en la peatonal San Martín, compartió su experiencia en relación al paro general: "El movimiento hoy fue más tranquilo sobre todo a la mañana, por la tarde ya comienza a andar la gente porque es la costumbre. El paro hoy complicó un poco, pero para los comercios fue una actividad normal".Asimimo, señaló que la peatonal tiene sus particularidades: "La peatonal se caracteriza porque es un paso donde la gente necesariamente camina que no implica que esos sean compras, depende de los días, hay más gente o menos. Los picos son durante los días de la semana a la tardecita y el mejor día es el sábado".Por otro lado, el comerciante expresó las dificultades que enfrenta el sector: "Hoy el comerciante está tratando de sobrevivir esperando que haya alguna reactivación, pero está siendo muy complicado para todos. Los alquileres han aumentado, los gastos fijos como los impuestos aumentan, los sueldos aumentan y las ventas son cada vez menos".Para finalizar y respecto a los precios, Rugeri mencionó: