Últimos días para inscribirse a Becas Progresar: cómo anotarse

Foto: Archivo

La Beca Progresar contó con más de 1.700.000 estudiantes beneficiarios hasta mediados de julio de 2023. Pese a que aún no finalizó la etapa de recepción de documentación para el ciclo lectivo 2024, se espera que el número supere al del año pasado. Cifra que se conocerá luego de este martes, fecha de cierre de la inscripción para los interesados en aplicar.



Cabe mencionar que para Progresar Obligatorio, los estudiantes deben tener entre 16 y 24 años. Para Progresar Superior, entre 17 y 24 o hasta 30 si están avanzados en la carrera (para Enfermería no hay límite de edad). Quienes apliquen a Progresar Trabajo deben tener entre 18 y 24 años, ampliándose a 40 para quienes no poseen trabajo formal registrado.



En todas las líneas ya mencionadas pueden inscribirse aspirantes de hasta 35 años de edad si tienen hijos menores de 18 a cargo y pertenecen a hogares monoparentales. A su vez, los ingresos del grupo familiar de los aspirantes no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en Argentina. CÓMO INSCRIBIRTE A LA BECA PROGRESAR 1. La inscripción es online por lo que en primer lugar deberán ingresar a la página argentina.gob.ar/educacion/progresar y elegir la opción de beca a la que quiera aplicar el interesado.



2. Una vez seleccionada, para ingresar deberá seleccionar la opción “nuevo usuario” y completar con los datos solicitados.



3. Luego de crear la cuenta, la página se redirigirá a un sitio que contiene diferentes pestañas en la que el interesado debe completar: datos personales, una encuesta y datos académicos.



4. Por último, para chequear si la beca fue otorgada, deberás ingresar a la página del paso 1 e ingresar con el usuario y contraseña creado en el paso 2. En la pestaña “Estado de solicitud” aparecerá la aprobación o denegación de la beca una vez que termine el periodo de análisis, que puede tomar varias semanas. (Los Andes)