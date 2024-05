“Vouchers educativos”: las causas por las que puede haber sido rechazado

Pero, cómo saber si soy beneficiario de los Vouchers Educativos

Las dos posibles causas de rechazo de tu postulación

Cuáles son los motivos por los que se pueden suspender o cesar los Vouchers Educativos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Capital Humano implementaron este programa para ayudar a las familias que no pueden solventar las cuotas de las escuelas privadas de sus hijos tras los sendos aumentos que estas sufrieron en los últimos meses. Así las cosas, los vouchers educativos, brindan una ayuda del estado correspondiente al 50% de la cuota escolar de hasta $27.198 por hijo.Para saber si cobrás los Vouchers Educativos es necesario revisar que cumplís con todos los requisitos del programa y comprobar que la institución educativa sea apta en la web oficial del Gobierno.Deberás revisar el resultado de la postulación que se publica en la plataforma del programa. Los postulantes deben ingresar con usuario y contraseña, y dirigirse al apartado “Estado de tu solicitud”. En caso de que no hayas sido adjudicado, podrás conocer las causas de la denegación.-En caso de que el rechazo se haya debido a motivos socioeconómicos no es posible realizar un reclamo.-En cambio, si la postulación fue rechazada por errores en la carga de datos al momento de la inscripción o en la validación de la institución educativa, es posible efectuar un reclamo, indicó. Este debe hacerse en la plataforma del programa dentro de los cinco días corridos posteriores a la fecha de publicación de los resultados.Los vouchers educativos se suspenderán en caso de que el alumno pierda la condición de regularidad. En tanto, el beneficio cesará por:-El vencimiento del programa.-El fallecimiento del alumno.-La renuncia del responsable parental.-La modificación de alguna de las causas que justificaron su otorgamiento.-La pérdida de la condición de alumno regular.-El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones previstas en el reglamento.-La falsedad u omisión de información en el proceso de inscripción.