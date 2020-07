Preocupación por venta de un espacio del Parque Urquiza: Piden la expropiación

Proyecto de expropiación

Se reactivó la venta de un espacio lindero al paseo Patito Siriri que integra al Parque Urquiza y que se lo considera parte de él por los paranaenses, pero que es privado.El terreno está ubicado entre las calles Alberti y De La Torre y Vera. Siempre fue lugar de esparcimiento, con una de las mejores vistas de la ciudad, donde paranaenses y turistas lo eligen para sacarse fotos postales y guardarlas de recuerdo.La ex legisladora, María Emma Bargagna manifestó su preocupación por el destino de los terrenos. En comunicación condijo que "no queremos que se reduzca el espacio verde. Hoy en día estamos en pandemia y no podemos disfrutar el Parque Urquiza, pero habitualmente ese lugar se llenaba de gente"."Creemos que la parte, que es privada, que está frente a la calle Alberti, y que baja por calle De La Torre y Vera, debería expropiarse. Desde hace tiempo requiere una atención especial por parte de los legisladores para que se sancione una ley de expropiación con fines de utilidad pública y ampliar el espacio del parque", indicó.Y agregó: "Los vecinos de Paraná han tomado ese lugar como parte del Parque Urquiza, pero lamentablemente es un lugar que tiene su propietario y que cada tanto anuncian que lo van a lotear".De esta manera, Bargagna, dijo que "la idea es expropiarla cuanto antes, porque cuando los proyectos ya están listos por parte de la Municipalidad, es mucho más costoso, hoy es el momento ideal"."Cuando yo era legisladora, ese lugar era un comodato, en donde los propietarios se los habían prestado a la Municipalidad a cambio de que cuidaran y arbolaran el lugar, también debían hacerle el cordón cuneta", explicó.Al respecto, dijo que "debería ser una ley de expropiación con fines de utilidad pública. Por supuesto cuando se expropia hay que pagar un precio, una indemnización. De esa manera podría ser que la ley provincial aclaré una expropiación para la municipalidad de Paraná"."También podría ser un terreno provincial que pueda ser brindando en comodato a la municipalidad, como se les han dado otros lugares", indicó.En el año 2014 la diputada Emma Bargagna presentó un proyecto de expropiación de los terrenos pero no prospero.En ese sentido, la ex legisladora aclaró que "cuando estaba en función había presentado el proyecto, pero anteriormente otra legislador ya lo había hecho"."Esta todo archivado, si bien perdió estado parlamentario lo que podría pasar es que algún legislador lo desarchive y lo modifique, para volver a preséntalo para que pueda tener tratamiento".A su vez, contó que "la asamblea ciudadana estaba ocupándose del tema. Lo que es importante es que el intendente pueda solicitar esto. Si se comprende que el recuperar ese espacio para el patrimonio de los paranaenses como un fin público, va a mejorar la calidad de los ciudadanos"."No se debe ver como un gasto, sino como una inversión para mejorar la vida. Tanto esa parte del parque Urquiza como el hipódromos, son dos lugares que se deben recuperar, debido al crecimiento de la ciudad", finalizó.