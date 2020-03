Suspensión de viajes: Respetarán los pasajes a quienes no llegaron a cambiarlos

Paraná Cancelan servicios de micros por falta de pasajeros y cambian fecha de boletos

Bajó la demanda: los servicios salen con hasta cuatro pasajeros

Sobre el pedido de datos a pasajeros

Mayores medidas de seguridad

Con el objetivo de reducir la circulación y hacer un aporte clave en la lucha para frenar la propagación del Coronavirus, el gobierno nacional anunció que desde este viernes y hasta el miércoles no habrá servicio de trenes y colectivos de larga distancia ni aviones de cabotaje en todo el país., comunicó ael responsable de boleterías Zenit, Darío Acuña.De acuerdo a lo que indicó, la boletería de Zenit este viernes permanecerá abierta "dos horas por la mañana y por la tarde, para quienes no hayan llegado a cambiar su pasaje". De igual manera, Acuña remarcó queEn la oportunidad, el boletero de la Terminal de ómnibus de Paraná aseguró que "durante estos días comenzó a disminuir el tránsito de personas,, y esperamos que durante el fin de semana largo sea mucho menor".De acuerdo a lo comunicó,"Teníamos servicios completos con destinos a lugares turísticos como Córdoba, Mar del Plata, además de Federación, pero lamentablemente y ante lo sucedido,. Es una medida necesaria y esperamos que la gente la respete, que no ande en la calle y no use estos días para vacacionar", resaltó Acuña. Colón Concordia, Federación, Gualeguaychú , San José, no permiten el ingreso a personas que no tengan domicilio ahí y ese es un problema porque hay quienes que por X motivos viven en Paraná y se trasladaban hasta ahí;", señaló el responsable de boleterías Zenit.Y continuó: "Los que no fueron avisados, llegaban y se embarcaban en otro servicio porque no los dejaban permanecer; tampoco los podemos dejar en los micros porque los choferes terminan el recorrido en las cabeceras, van a los galpones para la desinfección correspondiente, y regresan".En la oportunidad, apuntó que "los responsables de las comunas locales deben hacerse cargo de la medida, y ver la forma de derivarlos a otros servicios".En la oportunidad, Acuña comentó que"."Les pedimos que sean solidarios, porque algunos rezongan con eso y no quieren brindar sus datos", encomendó.En el marco de las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus, los choferes y boleteros utilizan "guantes, mucho alcohol en gel y se tapan las ventanillas, porque el manejo del dinero es a lo que más miedo le tenemos ya que son focos que pueden tener el virus".