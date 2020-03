Federación cerró sus ingresos y se declaró asueto en el ámbito municipal

El intendente de la ciudad de Federación, Ricardo Bravo, luego de reunirse con el comité de emergencia sanitaria, firmó el decreto por el que pide a los potenciales visitantes no ingresar a este destino turístico, además de instrumentar un Asueto administrativo para el personal municipal y el cierre de todas las ofertas gastronómicas y hoteleras, entre otras medidas.El decreto 311 del Ejecutivo municipal de Federación establece hasta el 31 de marzo, la suspensión de todos los servicios turísticos, y en ese marco alcanza a todas las ofertas gastronómicas y todo espacio de esparcimiento; exceptuando a los supermercados y otros comercios; al igual que solicita que los bancos eviten la conglomeración de personas.Al respecto, el Secretario de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Federación, Claudio Gómez, reconoció que "estos son momentos muy difíciles para esta comunidad, por eso que estamos trabajando junto a las entidades locales para llevar adelante estas medidas que garanticen el bienestar de todos los federaenses".Sobres los principales puntos del decreto municipal, Gómez señaló que apuntan a desalentar la circulación de personas dentro de la ciudad. "Por eso, tomamos la decisión sobre las personas que no son residentes, como también cerrar con todo lo que tiene que ver con la gastronomía y hotelería, es decir, todo lo referido al rubro turístico"."Fundamentalmente, tratamos de evitar que ingrese a este destino turístico una persona portadora del virus y cause una verdadera tragedia para nuestros habitantes", remarcó Gómez al tiempo que destacó que estas medidas fueron consensuadas con los vecinos que integran el comité de emergencia sanitaria."Sera una guardia pasiva, funcionarán los servicios esenciales ya que no se pueden dejar de prestar ciertos servicios, como los servicios públicos donde tenemos que continuar funcionando con todo el equipo para garantizar una ciudad cuidada, como así también lo referido a lo ambiental y la salud, sobre todo esta última área que está trabajando junto al Dr. Mario Cornu durante las 24 horas", resaltó.Y acotó: "El resto cumplirá una guardia pasiva en sus domicilios-aclarando- no se van de vacaciones ni de licencias, esto es un estado de emergencias y por eso estarán a disposición para cuando se los necesiten".Finalmente, el funcionario municipal comentó a, que el equipo sanitario, encabezado por la directora del hospital San José Carolina García, el responsable de Epidemiología Mario Cornu y el director de Salud Dr. Daniel Ré, convocaron "a todo profesional de la medicina que quieran colaborar con los diferentes equipos sanitarios".