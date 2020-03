Foto: Prohíben el ingreso a Gualeguaychú de personas que no vivan en esa ciudad Crédito: El Día

El municipio no dejará entrar a la ciudad a todos aquellos que no sean residentes de Gualeguaychú. Podrán ingresar solo los gualeguaychuenses que estaban en otros lugares del país. Aquellos que vuelven del exterior deberán cumplir con la cuarentena obligatoria.



Este trabajo se realizará de manera conjunta con las fuerzas de seguridad en los diferentes accesos y entra en vigencia hoy miércoles 18 de marzo a las 14 hs y será por tiempo indeterminado.



Desde la comuna informaron que en el salón del Concejo Deliberante, el intendente Esteban Martín Piaggio encabezó una nueva reunión del Comité de Emergencia en la que se definieron nuevas acciones a implementar en el marco del trabajo para disminuir la circulación del virus del Coronavirus, Dengue y Sarampión. Del encuentro participaron todos los actores de la ciudad involucrados en la temática, como el equipo directivo del Hospital, las fuerzas de seguridad e integrantes de los tres bloques de la oposición.



La resolución de mayor importancia tomada en la reunión es la de no permitir el ingreso a la ciudad de personas que no vivan en Gualeguaychú. Este trabajo se realizará de manera conjunta con las fuerzas de seguridad en los diferentes accesos y entra en vigencia hoy miércoles 18 de marzo a las 14 hs y será por tiempo indeterminado. "Minimizando la circulación de personas en la ciudad es como lograremos retardar la llegada del virus a Gualeguaychú" destacaron en la reunión.



Se permitirá el ingreso de camiones con mercaderías para los comercios de la ciudad, publica El Día



Fin de semana largo



El equipo municipal trabaja junto a los prestadores turísticos ante este pedido expreso del gobierno nacional y enmarcado en el plan de acciones de contención de la pandemia la cual requiere de la toma de todo tipo de medidas preventivas que puedan lograr un distanciamiento social.



El intendente Piaggio relató: "El ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, le pidió a Gualeguaychú junto a otras ciudades turísticas que no reciban visitantes" y continua ""No son vacaciones: el ministerio de Turismo desalienta los viajes el fin de semana largo. Cuidarte es cuidarnos, quédate en tu casa".



En este contexto es que la municipalidad junto con la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos adhieren a las medidas dictadas por el gobierno nacional que indican a la población a quedarse en sus casas, e invitan a los turistas a reprogramar su visita a la ciudad.



Una de las medidas adoptas por el gobierno nacional es la suspensión de viajes de larga distancia desde el 19 al 25 de marzo, Piaggio afirmó: "le pedimos a quienes estudian en otras ciudades que se queden allí donde están, es muy importante en esta fase frenar todo, lo máximo que se pueda".