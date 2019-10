Ayudar hace bien: La Escuela Normal se suma a Once por Todos

Qué donar

Ayudar hace bien es el lema de Once por Todos como hace 15 años. La jornada solidaria en beneficio de hospitales, escuelas y ONGs se realiza cada 8 de diciembre en Sala Mayo durante once solidarias en las quetransmite la llegada de donaciones para las entidades beneficiarias."Para nosotros es una gran alegría y satisfacción, y sobre todo en esta fiesta tan especial cuando es tan importante para nuestra sociedad el educar en valores, y por sobre todo a nuestros niños, a los que les enseñamos a mirar la necesidad del otro", destacó ala docente del 4º de la Escuela Normal de Paraná, Otilia Méndez.Es que la institución educativa, ubicada en la esquina de Corrientes y Urquiza, será centro de recepción de donaciones de cara a la jornada solidaria.Desde la organización de Once por Todos, recuerdan que la preparación de las donaciones es fundamental para llegar a las personas que lo necesitan. "Tal como hacemos desde hace 15 años, organizados ayudamos más", señalaron y dieron a conocer el listado de donaciones que son muy importantes para los beneficiarios de la jornada que se realizará el próximo 8 de Diciembre.