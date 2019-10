Once por Todos: Dieron a conocer las donaciones que más se necesitan

Una nueva edición de la jornada solidaria más importante de la provincia está en marcha. Se trata del 15º "Once por Todos - Ayudar hace bien", la jornada de once horas solidarias de transmisión en vivo por Elonce TV, en la que se reciben donaciones para hospitales, escuelas y entidades de diferentes ciudades de la provincia.Como cada 8 de diciembre, miles de manos solidarias, enlazan las necesidades, anhelos y sueños de la comunidad con el noble gesto de ayudar.A 41 días de la XVI edición de la jornada solidaria, los organizadores de Once por Todos 2019, recuerdan que la organización de las donaciones es fundamental para llegar a las personas que lo necesitan. "Tal como hacemos desde hace 15 años, organizados ayudamos más", señalaron y dieron a conocer el listado de donaciones que son muy importantes para los beneficiarios de la jornada que se realizará el próximo 8 de diciembre.

Asimismo, los organizadores de Once por Todos, recordaron que "el momento de ayudar es el 8 de diciembre. Once por Todos, no tiene, ni hace recepción de ningún tipo de donaciones antes del 8 de diciembre", precisaron a Elonce para aclarar que "no hay voluntarios que recorren los domicilios, ni se piden donaciones casa por casa".Asimismo, señalaron que la jornada "cuenta con diferentes organizaciones que son puntos de recepción de donaciones, pero no se recolecta, ni se pide colaboración en con personas en la calle", afirmaron desde Once por Todos."Once por Todos - Ayudar hace bien" es la suma de múltiples voluntades, vecinales, clubes, asociaciones, entidades intermedias, organizaciones, etc. Todas ellas, adhieren el lema en común de ayudar con lo que se necesita. "Este es el momento de preparar donaciones. El momento de ayudar será el 8 de diciembre", concluyeron.