Ropero solidario: Cómo colaborar con escuelas beneficiarias de Once por Todos

Estela Montero, de la escuela Filiberto Reula, ubicada en Lomas del Mirador

Edgardo Centurión ,el director de la Escuela Nº 190 Obispo Gelabert y Crespo

Las escuelas que se suman con el Ropero Escolar solidario:

Se realizó este miércoles una reunión con todas aquellas escuelas que serán beneficiarias de Once por Todos. Recibirán donaciones de guardapolvos y zapatillas, principalmente, para equipar el ropero escolar. Piden colaborar el 8 de diciembre con estos elementos, pero también con alimentos y productos de limpieza.El 8 de diciembre, cada establecimiento educativo estará presente en Sala Mayo, con su respectivo grupo de trabajo, para ordenar las donaciones y llevárselas a la institución, donde formarán su ropero para todo el año., comentó aque "es una escuela que está en una zona con muchas necesidades. Tenemos chicos muy carenciados que van a la escuela. Ahora gracias a Dios hay comedor. El año pasado funcionábamos con todos los recursos que nos dio Once por Todos para cocinar".En esta edición solicitan "especialmente zapatillas, guardapolvos. En esta reunión que tuvimos se ve que vamos a trabajar en equipo, que va a ser mucho más dinámico el trabajo. Ahora habrá más solidaridad entre las escuelas"."Tenemos en la escuela muchos chicos de la comunidad gitana que también son ayudados. Si bien no piden, vemos que van muy necesitados de zapatillas y medias. Pedimos calzado desde el Nº 35 al 39. Ellos se quieren poner un calzado", comentó.Por su parte,, ubicada en Av. De las Américas y Alejo Peyret, señaló que "estamos muy satisfechos y contentos porque participamos de Once por Todos nuevamente. Es un momento muy especial para la ciudad por la solidaridad"."En esta oportunidad estamos siendo beneficiados con guardapolvos y zapatillas fundamentalmente. Van chicos de barrios Presidente Perón, Belgrano, Villa 351, La Delfina, Las Piedras, la mayoría en contexto de vulnerabilidad social. Necesitamos calzado para niños desde 3 años hasta 12 o 13, es decir, talles desde 28 a 38", comentó.Asimismo, dijo que "ya hemos participado pero es la primera vez que somos beneficiarios".