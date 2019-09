Niño sufrió una broncoaspiración mientras dormía y fue salvado por su abuela

Un niño de tres años llamado Dylan, sufrió una broncoaspiración alrededor de las 3 de la mañana de este lunes.Su madre Elizabeth, explicó aque "no sabíamos bien qué hacer, llamamos al 911 y nos mandaron a policías de Comisaría 13. Quiero agradecer porque se portaron muy bien, llegaron a los pocos minutos. Vinieron dos patrulleros, por suerte la ambulancia no fue necesaria".Matías, su papá, relató que "revisaron al nene, nos tranquilizaron a todos. Entraron corriendo, no demoraron ni dos minutos. El nene empezó a respirar solo gracias a Dios, así que luego pudimos ir al hospital a que lo revisen".Su abuela, que fue enfermera, contó que "lo primero que hice cuando escuché los gritos de mi hija fue apretarle la boca del estómago porque no sabía si había tragado algo o qué había pasado. Estaba quedando medio morado el nene. No respiraba. Luego todo estuvo bien. Estamos agradecidos porque la Policía en el acto estuvo acá".