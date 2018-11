Nena encerrada en un auto: el hecho, en el centro de la polémica

"Solo quería sacar a la nena y que esté bien"

El oficial Jerónimo Santa María

El Sub Jefe de Comisaría Segunda, Sebastián Villamonte

La opinión de los panelistas

El hecho ocurrió este miércoles en la esquina céntrica de calles Gualeguaychú y Pascual Palma.La noticia registrada porno tardó en difundirse y encender la discusión acerca de la responsabilidad de los padres con los hijos, cuando quedan solos dentro de los vehículos. Y no sólo eso: también la reacción social con respecto a algunos hechos que son sensibles por los trágicos desenlaces a los que estamos acostumbrados., comentó que "ingresó un llamado al 911 que alertaba de la situación. Nos comisionaron desde la sala de despacho hacia el lugar. Nos dijeron que había una nena encerrada en un auto. Llegamos y había una aglomeración importante de gente y nos mostraban el rodado. El vehículo estaba en marcha y las personas mirando hacia el interior".En ese sentido, relató que ""."Un hombre nos dijo que era el dueño del auto, el padre de la nena.", aseguró.Los vecinos manifestaban que la pequeña estuvo en el lugar "un tiempo prudencial", por lo que ""."En el momento que rompí el vidrio no me di cuenta si adentro hacía calor o frío.", remarcó., destacó que el tipo de sucesos como el de este miércoles "puede causar mayor o menor preocupación en el común de la gente. Cualquier funcionario policial, ante la eminencia de riesgo de una persona, va a tomar esa determinación, tomando los resguardos, ni haciéndolo en forma brusca, sin causar un mal mayor, salvaguardando la integridad física, en este caso de la nena".Es más tomó la decisión de romper el vidrio del lado opuesto a dónde estaba la niña. El vidrio era polarizado, se quebró entero y quedó pegado a la cinta. Fue ahí que se lastimó la mano", relató el subjefe.AsimismoNo siempre tiene que ocurrir un delito o algo aberrante para intervenir en una causa".Tiene comunicación desde cualquier teléfono, por cualquier eventualidad. Y el 911 arbitra los medios para canalizar el caso, para tratar de prevenir, evitar o actuar en la circunstancia en la cual llama", hizo hincapié.A esto se le suma como positivo que se ha brindado este servicio tan favorable del 911, con atención telefónica constante, además de las cámaras"., señaló que "quizás los padres sabían que la nena estaba profundamente dormida desde hace un rato y no era tanto el tiempo para que se alarmen. Hay un blanco en cuanto al tiempo que pasó hasta que advirtieron de la situación, no es lo mismo 20 minutos que dos horas"., dijo que "estamos hablando de una ventanilla contra una vida humana. No entiendo cuál el enojo, cómo viene el planteo. Hay situaciones en las que la Policía debe obrar fríamente ante personas que no están en una situación de distancia. Tienen que tomar la determinación. No se sabía si pasó algo que hizo desmayar a la nena. Cómo se sabía si no se había roto el aire acondicionado, si no salió alguna sustancia tóxica o algo"., manifestó que "estamos todos espantados de la situación dolorosa y conmocionante que ocurrió días atrás en Buenos Aires. Eso sensibiliza de una manera impresionante. No obstante no es una cosa que no sea habitual, en 2016 ocurrió algo similar en Paraná. Se sabe que en un auto cada 10 minutos aumenta 10º C la temperatura".aseguró: "Está claro por lo expuesto por Villamonte y Santamaría que no es su actuación de acuerdo a su buen saber y entender, sino que era su responsabilidad en el caso en el que les tocó actuar". Me parece importante destacar esto, por los debates en relación a cómo fue, quien actuó, y de qué modo. Queda claro que es lo que les correspondía hacer".dijo: "Quiero dar una opinión personal, yo estaría totalmente sacada. Sé que el padre había llamado al cerrajero y que estaba a la espera de que llegue para abrir la puerta que había quedado trabada"., puntualizó: "Es notoria, en este caso, como en muchos, la decisión de la policía de actuar para evitar y prevenir que una vida no esté en peligro. Felicitamos a los funcionario y a los vecinos que llamaron a la policía".