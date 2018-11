El Ventilador: Algunas opiniones sobre el accionar policial

El tema fue tratado en la edición de este jueves de El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de mensajes que llegaron a Elonce TV

Una niña adentro de un auto estacionado, sus padres realizando un trámite y un policía que rompe el vidrio para "rescatarla" por aviso de los vecinos, despertó una polémica inusual entre los paranaenses.En el centro de las críticas estuvo la actitud de los padres, para muchos. Y la reacción excesiva de los vecinos y el policía, para otros.-"Muy buen funcionario Santamaría".-"Los padres no pueden ser tan ignorantes de dejar una criatura encerrada en un auto".-"Excelente actuación del policía Santamaría y el Subcomisario Villamonte un saludo por su labor y por ser egresado de una escuela técnica. Felicidades en su día. Soy Eva, ex compañera de la técnica".-"Soy policía retirado. Felicito al oficial y nos enorgullece que personas como Jerónimo integren nuestra fuerza. Saludos también al 2do Jefe, que es un fiel trabajador, policía de la calle. Los felicito por el programa los veo todos los días".-"Felicitaciones a la policía. No hay que esperar a que pasen las cosas, hay que actuar inmediatamente".-"Les pregunto a los padres ¿qué hubieran hecho si alguien se hubiera subido al auto y se los robaba con su hija adentro? Imperdonable actitud, felicito el actuar de mis conciudadanos y la fuerza policial. En este País parece que prevenir es imperdonable, que horror".-"Hay una ordenanza que de por sí ya prohíbe dejar ni siquiera tres minutos a menores en un auto y estos padres poco pueden reclamar por el vidrio porque ya estaban en falta por haber dejado a su hija ahí con el auto en marcha. Habían pasado 12 minutos de ausencia y lo más grave es que estaban las llaves puestas ¿y si la menor se despertaba y accionaba el auto? Podría haber sido una tragedia".-"Como madre y abuela repudio a los padres que dejen solos a sus hijos, sean quienes sean. Si fue a buscar al cerrajero alguien debió quedar con la niña. Felicito a vecinos y la policía su accionar soy Liliana".