"Profe, quiero taclear, marcar un try": Así son las prácticas de rugby de Felipe

Video: Así son las prácticas de rugby de Felipe, el niño que juega con ayuda de su profesor y un arnés

"Profe, quiero taclear, marcar un try", son las demandas de Felipe, un pequeño de ocho años con dificultades motrices, pero que gracias al profesor de la M9 del Paraná Rowing Club, Federico Tórtul, y con un arnés, puede jugar al rugby., Adrián Kaplan, otro de los profesores, al tiempo que aclaró: "Por eso, en las imágenes se ve que cae, que lo pisan un poquito, que le apoyan una mano"."La idea del grupo de profesores es que él se sienta lo más integrado posible y lo más cerca del juego", remarcó.registró una de las prácticas de las categorías infantiles del club, donde Felipe, comentó que si bien, sus compañeritos, son algo pesados, él se divierte."Me gusta pasar más tiempo con mis compañeros, meter try, y me encanta todo lo que hacemos. Me pone muy feliz", comentó al móvil del programaEn la oportunidad, el entrenador rememoró cómo fue que comenzó la iniciativa: "Tomi, el hermano de Felipe, empezó rugby hace un par de años; él se acercaba al club junto a su familia y veía cómo entrenaba su hermano. Nos costó un poquito convencerlo para que se acerque a la cancha, pero después nos empezó a convencer él a nosotros"."Lo fuimos sacando de su carrito para que pueda estar más cerca del juego y que sea parte, hasta que fue él el que nos empezó a demandar", destacó el profe.En la misma línea, Kaplan destacó el trabajo en equipo de la M9 del Rowing. "Es para destacar cómo los chicos le abrieron los brazos y lo integraron", valoró, no sin dejar de mostrarse "sorprendido" por los logros. "Ver como los chicos lo sienten parte del grupo, emociona y lo disfrutamos un montón", subrayó."Pasó de estar el con su carro a un costado, a demandarnos él: `Profe, quiero taclear, marcar un try´", recalcó. Asimismo, Kaplan mencionó que el proyecto surgió de la mano de Federico Tórtul de la M9 y de dos papás colaboradores, Martín y Facundo, quienes consiguieron los arneses."Cualquiera puede jugar al rugby, que más claro ejemplo que éste", sentenció. "Cualquiera puede disfrutar de este hermoso deporte, el que aparte de todas las connotaciones motrices, físicas que tiene y se trabajan, tiene un espectacular efecto en lo social, en el compañerismo, en la integración, cosas que en estos tiempos, son de suma importancia", recalcó el profe.