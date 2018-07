Beba internada en Paraná: "Es habitual la consulta de mamás que consumen"

Paraná Difusas versiones sobre la beba con presunto diagnóstico de cocaína en sangre

Una beba de 15 días permanece internada con asistencia mecánica respiratoria en el hospital materno infantil San Roque de Paraná.En un primer momento, trascendió que la recién nacida había sido hospitalizada con un presunto diagnóstico de cocaína en sangre, pero desde el nosocomio descartaron de plano ese cuadro., algo a lo que estamos acostumbrados a ver en esta temporada: niños que comienzan con broncoespasmo y el mismo cuadro viral en niños de menos de 30 días, deviene en una neumonía", explicó a, el jefe de Neonatología del hospital materno-infantil San Roque, Dr. Luis Casco.En la oportunidad, confirmó que la recién nacida está con respirador y su cuadro ha mejorado. Asimismo, ratificó queSegún comentó, la beba quedó a cargo del Copnaf y una visita asiste al hospital para registrar su evolución.

"Es habitual la consulta de mamás que consumen"

Paraná Difusas versiones sobre la beba con presunto diagnóstico de cocaína en sangre

Incidentes en la puerta del hospital

Punto aparte, el profesional reveló que. Y de acuerdo a lo que remarcó, "no se puede dar la lactancia en caso de detectarse cocaína" en el organismo de la mamá.Por lo que cuando se está ante una mamá consumidora, los profesionales médicos del San Roque, les plantean las posibilidades de ayuda, "para encaminarlos en el medio en el que están", indicó el Dr. Casco. Es que según advirtió,"Es jodido para ellas porque no saben cómo manejar la situación", alertó el médico.Respecto de los incidentes que se registraron este domingo por la noche en la puerta de ingreso al San Roque, donde se ubica un destacamento de Minoridad y un puesto policial, el doctor indicó: "Hay familiares que conviven con esta gente y saben que consumen, pero el resto de la familia no lo sabe o lo niega. Y cuando se encuentran, se armó una gran gresca".En esa línea, el jefe de Neonatología del San Roque ahondó respecto a cómo trabajan los profesionales en este tipo de casos: "Citamos a los dos grupos de familias y planteamos la situación, cómo puede manejarse la mamá cuando salga de alta con su beba. Y algunos lo aceptan y otros que lo siguen negando y se retiran. Hay otros familiares que si los apoyan, pero hay mamás y papás que dicen `no´, que prefieren seguir consumiendo", explicó Casco."No podemos hacer más que eso, cada uno es responsable de lo que hace y quiere", sentenció al respecto.