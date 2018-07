Difusas versiones sobre la beba con presunto diagnóstico de cocaína en sangre

Paraná Hospitalizaron a una beba con presunto diagnóstico de cocaína en sangre

Una beba de 15 días permanece internada con asistencia mecánica respiratoria en el hospital materno infantil San Roque de Paraná.En un primer momento, trascendió que la recién nacida había sido hospitalizada con un presunto diagnóstico de cocaína en sangre, pero desde el nosocomio descartaron de plano ese cuadro., el director del San Roque, Marcelo Itarte."No sé de dónde sacaron eso porque no tenemos un paciente internado con cocaína en sangre, ni en orina", remarcó.En tanto, el director de Restitución de Derechos del Copnaf, Ariel Villanueva, indicó que el organismo no había sido informado de esta situación."El hospital sólo nos informa cuando ellos evalúan que los adultos no pueden garantizar el cuidado de los chicos que ingresan", aclaró al respecto.Respecto del caso de la beba internada, Villanueva indicó que "Copnaf evaluará la situación familiar, a la espera del alta de la beba, y respetando el criterio clínico medico de los profesionales del San Roque"."El equipo está evaluando la situación, en una eventual alta de la beba, para determinar si está garantizado su cuidado", adelantó en comunicación conHasta el momento se desconocen los motivos que desencadenaron los incidentes que se registraron este domingo por la noche en la puerta de ingreso al San Roque, donde se ubica un destacamento de Minoridad y un puesto policial.