Varisco: El aumento del boleto "tiene que hacerse por ordenanza"

El aumento del boleto

Lamentó el aumento

Que sea por ordenanza

Sesión en el Teatro

Se celebra hoy el Día de los Jardines y el Jardín Municipal "Evita" de Paraná, también festeja su 25 aniversario. En ese marco, el intendente de Paraná, Sergio Varisco, acompañó a los docentes y trabajadores del Jardín Municipal; y explicó que el Municipio "", resaltó el jefe comunal.Mientras se debate el tema en el recinto del Concejo Deliberante, el intendente Varisco dijo aporque hay una quita de subsidios por parte del Gobierno Nacional, hay inflación y hay insumos importados que tienen que ver con el aumento del dólar de las últimas semanas", afirmó a ElonceAl respecto, indicó que "en junio va a haber 50 unidades nuevas y a partir del nuevo sistema, los colectivos van a recorrer 200 mil kilómetros más por mes en los nuevos circuitos", dijo.Asimismo, el intendente se dirigió a los paranaenses y resaltó: "Para determinarla, según dijo Varisco, "hay una fórmula que incluye al precio de las cubiertas, del Gasoil y también se debe tener en cuenta la nueva paritaria de la UTA", afirmó el intendente y además, se mostró "orgulloso", porque "hace tres décadas que no se realizaba una licitación,Al ser consultado por la manera en que se debe hacer el aumento del boleto, Varisco sostuvo que "el aumento tiene que ser por ordenanza y nunca me tenté con la idea de hacerlo por decreto.En referencia a la decisión de negar el Teatro Municipal para llevar a cabo la sesión del Concejo Deliberante para aumentar la tarifa del boleto, el intendente de Paraná, sostuvo que "es patrimonio histórico nacional y un debate de este tipo es un debate acalorado, donde hay gritos y está bien que exista el bullicio de la democracia, porque es mejor que la dictadura y el silencio de los cementerios; pero que se discuta acaloradamente, me parece bien", dijo a"Por eso, mi opinión era que se utilice cualquier espacio municipal, incluso ofrecimos la Sala Mayo. Porque nos parecía que el Teatro podía sufrir algún daño de algún desmedido y me parecía que había que preservarlo", afirmó Varisco.