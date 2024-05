En Paraná homenajearon a los caídos y veteranos del ARA General Belgrano

Se cumplen este jueves 42 años del hundimiento del crucero ARA General Belgrano: la mayor tragedia naval en la historia argentina, la cual ocurrió durante la Guerra de Malvinas.El buque de guerra, en el que viajaban 1093 personas, entre la tripulación e infantes de marina, fue hundido por el submarino nuclear británico HMS Conqueror fuera de la zona de exclusión marítima. Murieron 323 soldados argentinos.En Paraná se rindió homenaje a los caídos y veteranos en zona de plaza de las Colectividades. Allí se colocó una ofrenda floral.“Para nosotros es un dolor muy grande, pero hay que saber sobrellevar todo esto y seguir hacia adelante. Hace unos días fui operado y no me puedo mover mucho, pero no puedo decir más porque en el Crucero me sucedieron un montón de cosas”, explicó el suboficial José Alberto Cabrera, veterano, en diálogo conEn ese sentido, indicó que “estamos luchando para que se sepa la verdad. Tengo 77 años, parece que todo duele más ahora. Colocaron un buque homenaje, lo recorrí y me veo ahí, cómo anduve, cómo me salvaron. Yo era maquinista, estuve en la máquina donde explotó el torpedo. Estábamos en la máquina con 52 personas y quedamos dos vivos. Se reventaron unas tuberías de agua fría y me dio a mí, pero estuve abajo desmayado. Arranqué una puerta, que no sé cómo hice. Salimos los dos, uno que era mi relevo y yo. Lo que ha quedado es que yo hoy no puedo ver el arcoíris, porque son los colores de a donde se explota el torpedo. Tengo que enfrentarlo para que no me haga mal. Todos los días rezo y agradezco a Dios por darme un día más de vida”.Una mujer, hija del suboficial maquinista Gerardo Ramón Ferreyra, tripulante del Crucero ARA General Belgrano, expresó que “es una causa que tenemos que mantener viva. Aunque cueste, porque tenemos el corazón dolido, evocamos a nuestros héroes y los mantenemos presentes, para que siga viva su memoria”.La hermana del artista que recreó el Crucero, recordó que “tenía unos 15 años cuando fue la guerra, lo vivimos muy fuerte. Mi hermano es el creador de la obra, la del Crucero, y nuestro corazón está en Malvinas. Hace muchos años lo empezó. Lo sigo mucho. Hizo esto por todos los que estuvieron ahí. Es de todos los veteranos, las familias, los que quedaron allá. Estoy muy emocionada”.