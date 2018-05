Finalmente, vecinos expusieron falencias del servicio de colectivos en el HCD

Paraná Vecinos protestaron frente al municipio contra la suba del boleto de colectivo

El documento completo de la Asamblea

Las propuestas para mejorar el servicio

Finalmente, representantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, pudieron hacer uso del el espacio Voz Ciudadana durante la sesión del Concejo Deliberante, en la cual se trató el aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros."La calidad del servicio presenta serias falencias por el incumplimiento de frecuencias que acarrea una menor cantidad de usuarios", denunció la Asamblea.Fue por eso que desde el organismo se pidió por "mejoras en la calidad y cantidad de coches, reducir el tiempo de espera entre las frecuencias, además de una tarifa reducida: actualización acorde de los valores de corte para acceso de los diferentes grupos, por ejemplo boleto obrero según ingreso salarial"."Los habitantes de la ciudad de Paraná nos encontramos nuevamente ante el anuncio de un aumento del precio del boleto de transporte urbano. Este anuncio se da en un contexto de reducción de ingresos de la mayoría, producido por aumento de tarifas de energía, de impuestos y del precio de bienes esenciales como alimentos, indumentaria y medicamentos.El aumento del boleto, en este contexto, al reducir la posibilidad de trasladarse para trabajar, educarse, practicar deportes, atender la salud, acceder a bienes culturales que la Ciudad ofrece, deteriora la calidad de vida de las familias con presupuestos ajustados, especialmente aquellos que no disponen de movilidad propia. Excluye una amplia mayoría de ciudadanos del ejercicio efectivo del derecho a la ciudad, derecho que el Municipio es responsable de garantizar a la población que la habita.Hace falta recordar que, que traen como consecuencia la reducción de la cantidad de usuarios (al 2016 sólo un 14% de la población movilizada) que optan por medios particulares. La congestión de tránsito que se genera en el casco céntrico de la ciudad y en las arterias principales de las zonas periféricas ocasiona múltiples conflictos de movilidad, tornando la ciudad intransitable para la totalidad de sus habitantes.La Asamblea Ciudadana Vecinalista ha hecho del problema del transporte público de pasajeros una de sus principales preocupaciones y ha convocado a la participación de la ciudadanía a fin de reunir las inquietudes y propuestas que de los diferentes sectores han surgido. El resultado de ese proceso que se inició al presentarse la oportunidad del llamado a licitar una nueva concesión fue expuesto en este Honorable Concejo en uso de Voz y opinión ciudadana en Julio de 2016, y más tarde en la Audiencia Pública de Diciembre del mismo año, a través de muchos de sus participantes.El único de nuestros reclamos atendido parcialmente en la práctica, fue el del boleto estudiantil secundario gratuito, decisión que se solventa con las tasas municipales de todos los contribuyentes, ayudando de este modo a la educación de los jóvenes. Pero los reclamos incluían también mejoras en la calidad y cantidad de los coches, atemperar las condiciones de espera en las paradas con refugios apropiados, incorporar dispositivos que permitan el uso de los vehículos por personas con movilidad reducida, poner en funcionamiento la aplicación para conocer el tiempo de espera necesario, reclamábamos controles efectivos en el cumplimiento de la frecuencias y acortar las distancias a recorrer a pie hasta las paradas, tanto desde los barrios como en la misma área céntrica, esenciales para personas mayores o con dificultades de locomoción.La propuesta realizada por la única empresa oferente (en la práctica dos empresas asociadas en una, unión que la convierte en entidad monopólica) incluyó la supresión de algunos recorridos, como del ramal a la Toma Vieja y el de Anacleto Medina Sur.como la Base Aérea, la Escuela Teniente Candelaria, el Parque Industrial, el Balneario Municipal, el Club de Pescadores, el Paraná Rowing Club, la sede central del Club Talleres, la sede de AFIP, la Escuela 21 Libertador San Martín en calle Blas Parera y barrios como Mosconi 1, Aceiteros, 98 Viviendas y 144 Viviendas en calle Bordón, 46 Viviendas VICOER en calle Tibiletti, 80 Viviendas en Vecinal Loreto, Pasteleros, 199 Viviendas Empleados de Comercio, CAPIBA, Paraná XIII en calle Tibiletti, Nueva Ciudad en calle Darwin.Antes de la vigencia de la nueva concesión ya se habían producido los cambios de recorrido en la zona céntrica, que implican para el ciudadano un alejamiento de las paradas, decisión que tuvo como únicos beneficiarios a los automóviles particulares que llegan al centro, en aplicación de un criterio individualista a ultranza, a contramano de las tendencias del urbanismo en el mundo, que prioriza el uso del transporte público para hacer más eficiente el uso de la energía y reducir los niveles de contaminación., esto es, ofrecer un servicio de transporte urbano de pasajeros que incluya a la mayoría de la población. El actual sufre los ajustes que la rentabilidad empresaria impone según las circunstancias, siendo la frecuencia la principal variable que se reduce.Librado al exclusivo criterio de rentabilidad de corto plazo, se acelera el círculo vicioso de exclusión de usuarios, y la consecuente necesidad deprorratear los costos entre menos pasajeros, lleva a aumentar el precio del boleto y expulsar por razones económicas a los que aún no lo habían sido por calidad de servicio.No se encara la tarea de planificar la movilidad de los ciudadanos ni tampoco la de hacer cumplir las condiciones que se fijaron en el Contrato de Concesión, requisitos que en la práctica brillan por su ausencia (frecuencias, calidad y cantidad de coches, etc.).Los interesados directos han sido dejados fuera del órgano de control, que paradójicamente incluye la voz de las empresas prestadoras.En 2016 solicitábamos se diera un tiempo de prórroga a la concesión vigente a fin que el Municipio encarara una tarea de planificación en base a estudios técnicos disponibles (UTN, Logitrans y PTUMA), que fueron encomendados y pagados por el Municipio con el aporte de todos los contribuyentes y merecían ser tenidos en cuenta para un replanteo del sistema.Planteábamos la necesaria adecuación del precio del boleto a la evolución de los salarios, por tratarse de un servicio esencial para el cumplimiento de derechos humanos básicos y no de un bien suntuario y optativo.Por las razones expuestas es que una vez más hacemos uso de este medio de expresión para solicitar a nuestros representantes en este Honorable Concejo suspender cualquier aumento de tarifa previo a atender las necesidades de los ciudadanos paranaenses, formulando una política de movilidad urbana integral que nos permita recuperar una calidad ambiental que está en serio riesgo de colapso, así como asegurar el cumplimiento del derecho a la ciudad por parte de las mayorías".La Asamblea, durante su exposición en el HCdD demandó "urgentes mejoras para multiplicar el uso del transporte urbano de pasajeros en Paraná, principal vía para cubrir los eventuales aumentos de costos reclamados por las empresas prestartarias.Frecuencia: cumplimiento de la frecuencia mínima de 10 minutos.Paradas: reparación, mantenimiento y colocación de nuevas garitas y postes para todas las líneas y paradas.Información: completa y clara sobre recorridos y horarios; que sea impresa en todas las paradas, incluyendo idioma braille o por medio de sistemas electrónicos en línea (sistema "cuando llega" y página web)Unidades: control sobre la higiene y progresivo uso de coches con piso bajo para acceso con movilidad reducida hasta cubrir el 100% del parque automotor afectado, según lo indica la legislación vigente.Tarifa reducida: actualización acorde de los valores de corte para acceso de los diferentes grupos, por ejemplo boleto obrero según ingreso salarial.Sistema SUBE: garantizar carga ilimitada y múltiples expendios durante las 24 hs. en todos los barrios.Servicio nocturno: en todas las líneas con frecuencias adecuadas.Preservación de calles: evitar la sobrecarga de líneas.