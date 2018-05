Gritos, tensión y empujones en el ingreso al recinto del Concejo Deliberante

Paraná Vecinos protestan frente al municipio contra la suba del boleto de colectivo

Momentos de gran tensión se vivieron en el acceso al Concejo Deliberante, lo que demoró el inicio de la sesión en la que se debía debatir si se habilitaba el cambio de sede para que el tratamiento del aumento del boleto de colectivos se haga en el mismo recinto.el edil Luis Díaz, al garantizar que el Frente Renovador daría quórum.Por su parte, la concejal Stefanía Cora, del Frente para la Victoria, denunció que "es un muy grave lo que ocurre en Paraná. Es un delito no dejar ingresar a los representantes del pueblo al recinto. Lo único que queremos hacer es sesionar. Nos parece abusivo este aumento de boleto que propone Varisco. Vivimos violencia, crisis institucional en Paraná y el único responsable es Sergio Varisco", expresó.En tanto, su par, Cristina Sosa, recordó que "esta sesión fue preparada en tiempo y forma. Teníamos prevista una sesión en orden donde pudieran participar los ciudadanos que se han formado y preparado para ello. Podremos escuchar la voz de ciudadanos inquietos. Gente que es referente"."No estamos dentro de los marcos de la normalidad para sesionar. Está obstruido el ingreso al recinto. La presidenta todavía no pudo ingresar", dijo aSebastián Bértoli, quien ratificó que "del Frente para la Victoria estamos completos. Ya estamos como para da quórum".No obstante, lamentó: "La seguridad no está garantizada. Queremos sesionar para debatir el proyecto que hemos presentado para congelar las tarifas para darnos tiempos para analizar los errores que tiene el análisis que se ha llegado de parte del oficialismo. Nuestro proyecto es lo más razonable".Por su parte, la concejal de Cambiemos Marta Zuiani, resaltó que estaban listos para dar el debate. "No se ha dado la presencia de las autoridades del Concejo que convocaron en horas inhábiles. El tema de tarifas va a salir por ordenanza, como corresponde", ratificó aMientras tanto, se escuchaban de fondo, dentro del recinto, cantos en contra de la viceitendenta, Josefina Etienot, y en apoyo al jefe comunal, Sergio Varisco.Asimismo, su par, Emanuel Gainza, dejó en claro que "nosotros desde el primer momento dejamos en claro que íbamos a dar quórum. Hay que dar tranquilidad y normalidad. Estamos con toda la predisposición para sesionar. Nuestro rol es dar ese aplomo para saber que hoy debemos sesionar", refirió, más allá de que admitió que no son las mejores condiciones para que se desarrolle la sesión.