Se rompió una represa en el sur de Brasil por las intensas lluvias

?? Tragédia no RS: Barragem 14 de Julho rompe após inundação por chuvas



O governo do Rio Grande do Sul confirmou, na tarde desta quinta-feira (2/5), o rompimento da barragem da Usina Hidrelétrica 14 de Julho – CERAN, entre as cidades de Bento Gonçalves e Cotiporã



Leia:… pic.twitter.com/tpvzTUgkco — Metrópoles (@Metropoles) May 2, 2024

? ?? COLAPSO PARCIAL DE PRESA EN BRASIL.



El rebalsamiento de la represa 14 de Julio está destruyendo puentes río abajo. En la localidad Picada Café, un puente fue destruido en Rio Grande do Sul.



Autoridades llaman a evacuar a zonas altas.



Créditos: @jonathasac pic.twitter.com/icrWB1MhBQ — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) May 2, 2024

La represa 14 de Julio, ubicada entre los municipios de Cotiporã y Bento Gonçalves, en Rio Grande do Sul, no pudo soportar la gran acumulación de agua por las lluvias de los últimos cuatro días y terminó rompiéndose durante la tarde de este jueves, informó el municipio, que además ordenó la evacuación de las casas cercanas al lugar al detectarse el riesgo inminente de derrumbe.El gobernador del estado, Eduardo Leite, destacó que desde el miércoles se realizan trabajos preventivos para evacuar las zonas cercanas a la represa y reiteró que el momento es dramático en el estado, que se encuentra desde el miércoles en “estado de calamidad pública” por las inundaciones que dejaron por lo menos 13 muertos. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajó hoy a la zona.“Recientemente recibimos información sobre la ruptura del estribo derecho de la represa 14 de Julio. Creemos que el efecto no será el de una inundación, sino que seguirá el curso libre del río hacia Santa Bárbara y Teresa. Intentamos hacer todo el trabajo posible para evitar la ruptura, pero ni siquiera pudimos acceder con helicópteros. El efecto será el aumento del río Taquari y de la cuenca Taquari Antas”, afirmó el gobernador. “Evacuamos, con alertas desde ayer, y las comunidades que no pudimos evacuar, contactamos a los líderes. Estamos trabajando para mitigar los efectos. Es una situación dramática en Rio Grande do Sul, absolutamente excepcional, peor de lo que podríamos haber previsto y todo el mundo necesita ponerse a salvo”.La Companía Energética do Rio Antas (Ceran) emitió una nota y afirma que detectó la ruptura alrededor de las 13.40 de este jueves.“Ceran informa que detectó, a las 13.40 horas del día 2 de mayo, la ruptura parcial del tramo derecho de la represa de la central 14 de Julio, debido al continuo aumento del caudal del Río das Antas y a las fuertes lluvias que azotan el estado de Rio Grande do Sul desde el martes. Defensa Civil fue notificada del incidente para tomar medidas adicionales”, dice el comunicado.“El Plan de Actuación de Emergencia se puso en práctica el día 1°de mayo, a las 13.50 horas, en coordinación con Defensas Civiles de la región, con la activación de sirenas de evacuación en la zona, para que la población local pudiera ser evacuada con antelación y seguridad. Las presas Monte Claro y Castro Alves se encuentran en estado de Atención y continúan siendo monitoreadas”, agrega el texto.Según Defensa Civil de la ciudad de Bento Gonçalves, es sólo cuestión de tiempo que las inundaciones se agraven aún más, tanto en la ciudad como en los municipios vecinos, con la crecida del río Taquari.“Ahora hemos recibido información de Ceram, que controla las represas, de que la represa 14 de Julio acaba de colapsar. La información que debemos transmitir a todos los habitantes que viven a orillas de los ríos Antas y Taquari es que abandonen este lugar lo más rápido posible. La tendencia es que aumente entre dos y cuatro metros, y esa es la tendencia para los próximos minutos y horas”, declaró el alcalde Diogo Segabinazzi.Gisele Caumo, alcaldesa de la ciudad de Santa Tereza, vecina a la represa, también hizo un llamado a los vecinos para que abandonaran la zona. “La represa 14 de Julio se rompió. Por favor, les pido, si todavía hay alguien en Santa Tereza que esté en zona de riesgo, que se trasladen a los municipios vecinos o vengan aquí al salón comunitario de Linha Graciema Baixa (lugar entre Bento Gonçalves y Santa Tereza, que forma parte de la Comunidad Nossa Senhora das Graças)”, dijo.Otra represa en la zona, Dal Bó, en Caixas Do Sul, también está al borde de la ruptura.