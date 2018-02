Bomberos Voluntarios, sin respiro: Todos los días acuden a apagar incendios

Desde hace aproximadamente dos meses, el trabajo de los Bomberos Voluntarios de Paraná no cesa. Todos los días acuden a apagar incendios, principalmente de pastizales. Como es tanta la demanda, realizan una labor coordinada y en conjunto con Bomberos Zapadores.Gabriel, contó aque actualmente hay 33 personas trabajando y alrededor de 16 en espera para ingresar al cuartel."Creo que somos uno de los cuarteles que más avanzó en los últimos años, ya que tenemos un promedio de 10 unidades nuevas y compramos un móvil cero kilómetro. Además, la próxima semana llegará la nueva autobomba", explicó.Recomendó juntar el pasto y las ramas, ponerlas en bolsas y dejar que las lleve el recolector de basura. "Uno quiere tener todo limpio, pero recomendamos evitar las quemas. Es un minuto y todo se incendia", agregó.Además, dijo que "hay mucha sequía, no está lloviendo nada, la tierra está rajada, es increíble lo rápido que toma el fuego esto. Hay veces que apagamos un incendio y nos quedamos un rato más en el lugar porque puede reactivarse. En algunos sitios dejamos que termine de quemar para que no vuelva a incendiarse. En ese caso es un fuego controlado".