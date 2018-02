Después del fuego, la ayuda: Carlos, emocionado por la solidaridad de la gente

Carlos, el propietario de la casa, explicó que "había comprado hace dos días una garrafa y uno de mis hijos me dijo que estaba con pérdidas. La probé y cociné esa misma tarde, a la noche y todo estuvo bien. Este jueves cuando mi señora se puso a cocinar se prendió fuego la garrafa". En ese momento, su nuera había terminado de bañar a su nieto, de 20 días, por lo que en la desesperación de sacarlos de la vivienda,. "No pudimos pararlo, no logramos hacer nada. Se perdió todo, desde las medias hasta los peines, nada nos quedó", expresó el hombre entre lágrimas.Este sábado, a menos de dos días del lamentable hecho,concurrió hasta la vivienda de Carlos, para conocer cómo avanzan las tareas en el lugar., afirmó el hombre.Dijo que se acercó hasta el lugar del incendio, "gente que conozco, vecinos, gente que no conozco, no sé cómo agradecerles. No esperaba tanta ayuda. Dios es grande y sabe por qué hace las cosas"."Lo que estaba quemado, lo saqué ayer. Ahora", puso relevancia.Dijo que si bien necesita muebles, heladera, cocina, por el momento no tiene donde ubicar esos elementos. En este sentido, pidió a la comunidad, que "esperen a que levante algo de paredes, que cierre, para ubicar después lo que quieran donarme".".