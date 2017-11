"Ayudar es una satisfacción del alma": Escuela Belgrano se suma a Once por Todos

Paraná Once por Todos fue declarado de Interés Social y Cultural por el HCD de Paraná

Paraná El Colegio Nacional también se suma a Once por Todos

Paraná Colegio Galileo Galilei se suma como punto de recepción de donaciones

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 10 escuelas

Donaciones sugeridas:

Por quinto año consecutivo, la Escuela Primaria Nº5 "Manuel Belgrano" de Paraná se suma a la jornada solidaria que impulsaen beneficio de los voluntariados de siete hospitales públicos de Paraná, La Paz, San José de Feliciano, Bovril, Diamante y Santa Elena, la ayuda solidaria de la gente permitirá llegar también a una ONG, a los Centros de Salud del Corredor del Paraná y sus aldeas y a 10 escuelas que tienen como objetivo crear sus primeros roperos escolares."Trabajamos mucho en los valores, porque ayudar hace bien y apuntamos a la solidaridad, a ponerse en el lugar del otro, tanto desde la familia como desde el equipo docente, y por supuesto que los niños maman todo esto y lo hacen carne", explicó a, la directora de la institución escolar, Viviana Pross."Ayudar hace bien porque hace bien emocionalmente, el alma de uno está tranquila? A los niños les decimos que si así traigan un paquete de pañales, el tema está en la satisfacción de ver que el otro está contento por lo poco o mucho que uno puede dar", argumentó la directiva.Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).