Once por Todos: la escuela Reula quiere armar su propio ropero

Paraná Colegio Galileo Galilei se suma como punto de recepción de donaciones

A 15 días de una nueva edición de Once por Todos, desde la escuela Nº 194 "Filiberto Reula" de Paraná se mostraron expectantes de poder formar su propio ropero para poder ayudar a los chicos que asisten al establecimiento ubicado en barrio Lomas del Mirador.La maestra Rosa contó que eligieron el tema del ropero, apuntando a juntar principalmente"que es lo que los chicos más necesitan, sobre todo los días de lluvias y cuando hace frío". Muchas veces las madres envían a los docentes mensajes de que no pueden enviar a sus hijos a la escuela porque las zapatillas no se les secaron y no tienen otro par para reemplazar.. Y si bien los padres trabajan, "no les alcanza para sustentar esas necesidades".En relación al calzado, los números que más se necesitan son del 26 al 38; mientras que en lo que respecta al tema ropa los talles van del 6 al 14.Por su parte, la seño Estela, manifestó que a la Reula "concurren chicos de diferentes barrios y con muchas necesidades, no solamente de vestimenta sino también de útiles escolares. Sería bueno que nos donaran mochilas lápices, carpetas, hojas y guardapolvos. El contexto de la escuela y el barrio es marginal; vienen muchos chicos no solo con carencias materiales sino también con problemas familiares", afirmó.Finalmente las docentes señalaron que la comunidad educativa está muy contenta de haber sido elegida para ser beneficiaria de esta jornada solidaria "y estamos muy expectantes de poder formar nuestro ropero".