Once por Todos fue declarado de Interés Social y Cultural por el HCD de Paraná

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 10 escuelas

Donaciones sugeridas:

El Concejo Deliberante de Paraná, por unanimidad, declaró de Interés Social y Cultural a la decimotercera edición de la jornada solidaria, impulsada por, a realizarse este 8 de diciembre en la Sala Mayo de Paraná.Fue reconocida como "la actividad solidaria más importante de la provincia de Entre Ríos", confirmó a, el autor de la iniciativa, el concejal del FpV, Enrique Ríos."Es un proyecto que tiende a destacar y reconocer esta actividad solidaria que viene desarrollandoen el marco de la responsabilidad social empresaria, que ha logrado concentrar la atención en la participación y acompañamiento de casi toda la ciudadanía por la nobleza de la causa y todo lo que ello implica"."Debemos reconocer, destacar y acompañar y ojalá otras instituciones del ámbito privado tomen esta iniciativa como emblema porque es mucho lo que se puede ayudar si los entes privados se vinculan con el Estado en forma responsable, se pueden cumplir muchas necesidades que padecen muchos sectores de la población", argumentó el edil paranaense.Se recordará que en 2016, el HCD de Paraná declaró al 8 de diciembre como el Día del Vecino Solidario en consonancia con la jornada solidaria que impulsaen beneficio de los voluntariados de siete hospitales públicos de Paraná, La Paz, San José de Feliciano, Bovril, Diamante y Santa Elena, la ayuda solidaria de la gente permitirá llegar también a una ONG, a los Centros de Salud del Corredor del Paraná y sus aldeas y a 10 escuelas que tienen como objetivo crear sus primeros roperos escolares.Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).