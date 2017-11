El Colegio Nacional también se suma a Once por Todos

El Colegio Nacional de la capital entrerriana se sumará a la 13º edición de Once por Todos. La rectora del establecimiento, Viviana Richard, señaló que "ser solidarios es parte de nuestra educación. Vamos a aprovechar el 8 de diciembre para abrir las puertas de la institución y colaborar. Estará parte del equipo directivo, cooperadora, padres y alumnos". Estarán desde las 8 hasta, al menos las 15."Ser solidarios no es sólo hacia afuera, sino también empezando por el lugar donde uno está. Por esto, vamos a aprovechar también para pintar las aulas de la escuela. Los padres ya fueron comunicados y los chicos ya pueden ir trayendo las colaboraciones", expresó Richard.Puso de relieve la importancia que cobra "ayudar al otro no desde lo que me sobra, sino asistir siempre al que lo necesita".