Peluquera corta el pelo gratis a cambio de una donación para Once por Todos

sigue generando adhesiones. Cada uno aparta su granito de arena a la movida solidaria y desde su lugar, colabora con su aporte.Tal es así que una estilista de la ciudad, ofrece un corte de pelo gratis, a cambio de una donación para la jornada solidaria que impulsaen beneficio de siete hospitales, diez escuelas, una ONG y los centros de salud del Corredor del Paraná y sus aldeas."Me encanta la propuesta que hacen cada 8 de diciembre y pensé en ayudar también... y así se me ocurrió que los días martes y miércoles de noviembre, aquellos que traigan una donación de alimentos no perecederos, de limpieza o higiene personal, no se les va a cobrar el corte de pelo", contó a, la estilista Lorena Poyanar.La trabajadora contó que ya reunió donaciones de arroz, fideos, lavandina, jabón de tocador, papel higiénico y pañales. "Me preguntaron si se puede traer ropa también, y les dije que sí, yo las paso a retirar ese mismo día si es necesario", remarcó.El que se quiera sumar y colaborar, las puertas de la peluquería están abiertas. Pueden acercarse a Avenida Churruarín 1808 en Barrio Guiraldes o más conocido como barrio municipal.Cuando se le preguntó a Lorena por qué ayudar hacer bien, ésta respondió: "A mi encanta ayudar, y los que me conocen saben que cuando puedo, ayudo. Ayudar te reconforta el alma".