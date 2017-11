La escuela La Delfina será beneficiaria de Once por Todos

Beneficiarios Once Por Todos 2017

Las 10 escuelas

Donaciones sugeridas:



La edición 2017 de Once por Todos ya está en marcha y la solidaridad se expande y se hace presente con más fuerza para ayudar a quienes más lo necesitan.Este año, además de los hospitales públicos, serán beneficiarias escuelas de Paraná. Y una de ellas es la escuela La Delfina Nº 195, ubicada en calle Ituzaingó 1412, y Costa Rica de la capital entrerriana.Selva Alfaro, vicedirectora del establecimiento contó que entre los dos turnos, contando las salas de jardín y los talleres, asisten entre 350 y 400 chicos. "Es una escuela de doble jornada, y tiene talleres tanto a la mañana como a la tarde"."Los chicos que asisten vienen de familias que tienen muchas necesidades y en la escuela tratamos de ayudarlos y en eso es fundamental el comedor que funciona para todos los turnos, también hay ropero escolar, con ayuda de la gente del barrio y de las maestras que hacen de agente multiplicador porque consiguen en otro lado y traen", dijo Alfaro.La Delfina también brinda ayuda a las familias del barrio ante cualquier percance que sufren: "Dentro de lo posible siempre tratamos de brindar ayuda y es por eso que tenemos grandes demandas de guardapolvos para chicos de entre 8 y 12 años, útiles escolares, insumos para la limpieza, zapatillas y medias"."Las necesidades del barrio sí o sí caen en la escuela y en la medida de lo posible uno trata de colaborar, por eso pedimos a todo Paraná que se acuerden de los gurises de La Delfina, que tienen necesidades y gustosamente lo vamos a recibir".Diez escuelas que crearán su "Mi Primer Ropero" serán beneficiarias de Once por Todos. Para ello requieren útiles escolares, zapatillas (en buen estado y atado el par con sus cordones), medias para chicos y productos de limpieza, (en especial lavandina): para bebés, niños, jóvenes y adultos: jabón, papel higiénico, toallas húmedas, shampoo, talco, colonia, maquinitas de afeitar y toallas.: Cloro, lavandina, materiales de desinfección y limpieza en general: leche en polvo o larga vida, alimentos no perecederos, azúcar, yerba. También mates, bombillas y termos.: Mochilas, carpetas, cuadernos, hojas, lápices negros, biromes, lápices de colores, etc.: pelotas de fútbol, libritos, juegos de mesa y didácticos: ropita para el primer ajuar (batitas, bodies, escarpines, ositos, medias, gorros, baberos): ropa cómoda, pantalones, buzos, remeras, medias y camperas de abrigo: pijamas, camisones, remeras, camisetas, medias y joggins: zapatillas para niños y adultos (atar el par con sus cordones).