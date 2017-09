Ya se puede visitar el Primer Salón de Automóviles Clásicos y Motocicletas

Los paranaenses y turistas podrán visitar una completa exposición con más de 60 vehículos creados entre 1900 y 1970. La muestra estará abierta hasta el 10 de septiembre en la Sala Mayo del Puerto Nuevo. El jefe comunal destacó que la calidad de la exposición conjuga "la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura". Lo recaudado será donado a la Fundación Crisálida, que está construyendo su sala de cuidados paliativos pediátricos.En la noche del miércoles quedó inaugurado el Primer Salón de Automóviles Clásicos y Motocicletas, una iniciativa del Club de Automóviles Antiguos y Clásicos de Entre Ríos (CAACER) que contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná y el gobierno provincial. En ese marco, hubo palabras alusivas al acontecimiento por parte de Jorge Anadón, titular de CAACER y el intendente Sergio Varisco; luego ambos procedieron al corte de cintas quedando inaugurada la muestra en la Sala Mayo, del Puerto Nuevo, acondicionada para la exposición, con vista al río y un servicio de catering.Asistieron además los secretarios de Cultura y de Turismo municipal, Magda Varisco y Marcelo Quiroga, respectivamente, y demás funcionarios, concejales y otras personalidades invitadas. Lo recaudado con las entradas va a estar destinado a la Fundación Crisálida, que está construyendo su sala de cuidados paliativos pediátricos.El jefe comunal dio la bienvenida a los que acudieron no siendo de Paraná y felicitó a los organizadores de la muestra: "Desde ya siempre va a estar el municipio apoyando este tipo de iniciativas -expresó Varisco-, porque lo que van a ver los paranaenses y quienes visiten la ciudad con motivo de esta exposición, es un punto de encuentro de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Esta muestra engalana a la ciudad en este espacio de la Sala Mayo y junto al río".En ese sentido ahondó que "en el afán del hombre de crear máquinas para el transporte, las hizo con magia y misterio, y ellas muestran la evolución de la técnica y de la ciencia en estas máquinas e instrumentos. Esto hace posible hoy tener marcas que nunca estuvieron aquí en la ciudad de Paraná y que nos llena de orgullo. Esto es un motivo más de atracción, de convocar a gente que no es de nuestra ciudad para que vea este hecho inédito que es contar acá con más de 60 máquinas de distintos lugares del mundo con todo lo que ellos significa".Como anécdota personal, Varisco recordó que "el año pasado yo andaba por Pergamino -tierra de Atahualpa Yupangui y Arturo Illia- buscando algunas cosas y luego de una reunión paré en un taller y cuando me dijeron 'usted es de Paraná, ahí hay una fábrica de autos antiguos', algo que me ha pasado en otros lugares del país y el mundo. Con esto quiero resaltar el trabajo del club de autos antiguos por todo lo que viene haciendo por la ciudad, y la figura de Jorge (Anadón), porque para los que pueden creer o tener una mirada que esto está acotado a gente de muchos recursos, no es así. Esto genera trabajo; la fábrica que tiene Jorge de motores de aviones y de fábrica de autos antiguos permite darles trabajo a muchos chicos paranaenses que salieron por ahí de las villas o lugares más humildes y capacitándose hoy tienen un trabajo seguro. Atrás de esto hay trabajo, creatividad, por eso también estamos orgullosos de lo que tenemos en la ciudad de Paraná a partir del esfuerzo de Jorge y que lo ha desarrollado toda su vida. Dios quiera el año que viene podamos realizar la carrera con autos antiguos en un Parque Urquiza que lo vio competir a Juan Manuel Fangio, nada más y nada menos, y que podamos reeditarla como lo hicimos en otras gestiones y ser nuevamente un gran atractivo para la ciudad".Anadón agradeció el apoyo de las áreas de Cultura y Turismo para concretar este salón que "tiene una presentación de alto vuelo, dándole un marco más parecido a un estudio de cine que a un galpón de autos, por eso los autos se lucen y la gente los puede conocer en su verdadera dimensión. Como decía Sergio (Varisco) es un poco conjugar la tecnología y el arte de todo lo que esto significa, cuando uno entiende que en los años 70 a los autos los dibujaban los hombres y cuando vino toda la era tecnológica, cada vez hubo menos aporte de la parte del talento del ser humano".También destacó el esfuerzo por concretar el salón: "Para nosotros tiene un valor incalculable haber reunido todo este tipo de vehículos en una muestra. Agradecemos al intendente municipal que siempre apoya la gestión del club y esperamos sí concretar esa famosa carrera por el Parque Urquiza, que fueron tan exitosas en el pasado y en los años más recientes, en 1997, 98, 2000 y 2009, con resultados extraordinarios. Tenemos allí un circuito que no tiene nada que envidiarles a los otros callejeros de la región y eso nos puede dejar a dar un resultado aún mejor para nuestro club. Vamos a seguir haciendo las cosas que nos gustan y espero que disfruten de la muestra", concluyó.Marcelo Quiroga, secretario de Turismo, detalló algunas joyas que pueden apreciarse en la muestra como "una motocicleta de 1908, un modelo de Bugatti que solo hay cinco en el mundo y por primera vez su dueño cede para ser exhibida y puede verse hoy en Paraná. Muchas reliquias que son dignas de ver, y la calidad de la presentación que llevó a cabo el club CAACER y reconocer como dijo el intendente a Jorge Anadón, gran impulsor de todo esto. Además la ambientación que luce hoy la Sala Mayo es digna que todo el público paranaense venga a recorrerla, además de la calidad de los vehículos y motos, y la puesta en escena, sino porque cumple un fin benéfico en favor de la Fundación Crisálida".Está conformada por un grupo de padres que, en el seno sus familias atravesaron la dolorosa experiencia de la pérdida de un hijo. Junto a profesionales y voluntarios, asisten a niños con tumores que hacen su tratamiento en Buenos Aires, como también a aquellos que necesitan de los Cuidados Paliativos. Ofrecen contención, soporte económico, compañía, asesoramiento y todo lo necesario, tanto a niños internados en el Hospital San Roque y a los adolescentes oncológicos internados en el Hospital San Martín, como a aquellos que están en su domicilio. Están trabajando fuertemente para poner en marcha la Sala de Oncología Pediátrica.