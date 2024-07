Elecciones en Venezuela: manifestantes se movilizan a la espera de resultados

Cuatro horas después del cierre formal de las urnas, la tensión domina a Venezuela a la espera de resultados oficiales de las históricas elecciones presidenciales de este domingo. La cuenta oficial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció que a los representantes de la coalición opositora “no se le permitió el acceso” al Consejo Nacional Electoral. Las mesas de votación cerraron a las 19 de la Argentina (una hora menos en Venezuela), pero en los colegios en que aún había gente esperando sufragar, se extendió el horario hasta que se deposite el último voto.En las calles, simpatizantes del oficialismo y de la oposición aguardaban en las calles los primeros resultados.En tanto, la líder opositora María Corina Machado pidió a sus seguidores permanecer en los centros de votación para vigilar el escrutinio. “Queremos pedirles a todos los venezolanos que se queden en sus centros de votación, que estén allí en vigilia. Hemos luchado todos estos años para este día, estos son los minutos cruciales”, dijo Machado en una rueda de prensa.Desde el oficialismo, el jefe de campaña del oficialismo, Jorge Rodríguez, dio a entender que el presidente Nicolás Maduro ganó la elección. “No podemos dar resultados, pero podemos dar caras”, dijo sonriente. A su vez, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), llamó a tomar las calles. “Hermanos y hermanas. Miren, ya de una vez, no lo pensemos más, vamos pa’ la calle, la gente pa’ los centros electorales, porque estos no entienden de razones, sino de movilización popular”, dijo.Los centros electorales no van a cerrar mientras haya gente esperando para ejercer su derecho al sufragio, dijo la estatal Venezolana de Televisión. En numerosas zonas del país se seguía votando en medio de largas filas de electores.En estos comicios, que se celebraron sin denuncias de graves incidentes, se enfrentan el presidente Maduro, que busca su reelección por otros seis años de gobierno, y el candidato de la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela (PUD), Edmundo González Urrutia. Además, se presentaron otros ocho postulantes, pero que se estima que no tienen posibilidades de triunfo. El ganador de las elecciones asumirá el cargo el 10 de enero de 2025.El organismo no precisó a qué hora dará a conocer los primeros resultados oficiales. Esperará hasta tener una tendencia irreversible, y no da informes parciales. A lo largo de la jornada se han difundido sondeos de boca de urna con resultados contrapuestos.En una entrevista, María Corina Machado dijo que se registró “un impresionante nivel de participación” y afirmó que en el país “se cerró el ciclo” del “chavismo”. El comando nacional de campaña de la oposición informó que dos horas antes del cierre del comicio la participación era del 54,8%.El comando opositor llamó a los ciudadanos a regresar a los centros electorales, una vez cerrados, para presenciar el proceso de escrutinio de los votos emitidos durante el desarrollo de las elecciones presidenciales. En una rueda de prensa, el comando de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) dijo que el escrutinio “merece y amerita que absolutamente todos” regresen a los 15.797 centros de votación para acompañar a los miembros de mesa y testigos electorales durante este acto.