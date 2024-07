Venezuela elige a su presidente entre Nicolás Maduro y Edmundo González

La unción de González Urrutia

Foto: González Urrutia, un ilustre desconocido de 74 años, se convirtió en el candidato formal de la oposición mayoritaria

Foto: María Corina Machado, inhabilitada por el régimen, impulsó la candidatura de Edmundo González Urrutia

Maduro, el hijo de Chávez

Foto: Maduro aspira a su tercer mandato en una elección marcada por denuncias y tensiones

Campaña, denuncias y observación

Foto: Maduro fue ungido por Chávez para ser sucesor antes de su muerte en 2013

La elección presidencial de este domingo en Venezuela no es una más. El interés desborda a losy los casi 8 millones que tuvieron que dejar su país y partir al exilio.que fue la última carta de la coalición opositora bajo la bandera de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) luego de que el Consejo Nacional Electoral impidiera la inscripción de María Corina Machado, la vencedora en las primarias, y la de una postulante alternativa, Corina Yoris.Además de 13 fotos de Nicolás Maduro y solo tres de Edmundo González, en el tarjetón electoral figurarán los nombres de Enrique Márquez, Antonio Ecarri, Daniel Ceballos, Luis Eduardo Martínez, Javier Bertucci, Benjamin Rausseo, Claudio Fermín y José Brito. Todos ellos autodenominados antichavistas e independientes, desconocidos por la Plataforma Unitaria que agrupa a la mayoritaria oposición de Venezuela. Todos ellos, también, señalados de hacerle el juego al régimen, fingiendo ser disidencia.De la cifra, se estima que cerca de cuatro millones y medio de personas, en edad para sufragar, se quedarán sin poder ejercer su derecho debido a las limitaciones impuestas a nuevos votantes. La mayoría de ellos, migrantes que huyeron de lay tantas calamidades provocadas por una severa crisis humanitaria que resultó del ejercicio del chavismo en el poder.en un proceso 100% automatizado, como ya se acostumbra desde hace más de una década. El horario podrá extenderse mediante un anuncio de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, el alargue es también una costumbre y en simultáneo parte de las tantas maniobras que aplica el chavismo para abultar sus números.La cédula de identidad, aunque esté vencida, es el único requisito necesario para votar, cualquier otro requerimiento será violatorio de la ley y de la propia Constitución.La seguridad del país y de los centros de votación corren por cuenta del Plan República. Los funcionarios militares se ocupan del resguardo y despliegue del material electoral, de organizar a los electores para el ingreso a los centros, así como del orden público.Pese a que más de dos millones de personas votaron en octubre del año pasado a Machado en las primarias opositoras para ser la rival de Maduro este 28J, quedó fuera de la boleta electoral por una sanción de la Contraloría, que responde al oficialismo. Después de idas y venidas, y negociaciones de última hora,Pero, Machado es la cara de la campaña, lleva meses recorriendo el país en auto, porque las autoridades le impiden tomar un avión. Congrega multitudes en cada pueblo que visita y con un discurso esperanzador promete una lucha “hasta el final” por la democracia venezolana.El Tribunal Supremo ratificó en enero de 2024 la inhabilitación de Machado, que ella acusa de ilegal. En su momento, la coalición opositora intentó inscribir una primera candidatura también aprobada por Machado, la de Corina Yoris, que fue bloqueada. Finalmente, presentó la de Edmundo González Urrutia de manera provisional.“Creían que cerrándome el camino la gente iba a decir ‘hasta aquí llegamos’ y lo que ha ocurrido es todo lo contrario”, dijo la líder después de un mitin tras la ratificación de González como abanderado de la PUD. “La gente me dice ‘yo voto por el que tú me digas’ y lo agradezco en el alma porque demuestra una gran confianza”.En tan solo cien días,González Urrutia ha sido claro en que no esperaba ser el candidato presidencial, ya que nunca había compitió por un cargo de elección popular, ni siquiera durante su tiempo como estudiante en la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde obtuvo su licenciatura en Estudios Internacionales en 1970., declaró tras ser confirmado como el abanderado opositor.Durante su campaña, González Urrutia ha demostrado ser un político atípico en el contexto venezolano, con un estilo de hablar pausado y siempre preparado con discursos breves pero contundentes. Su mensaje se ha centrado en la promesa de mejorar los servicios básicos, como la luz y el agua, así como la educación y la sanidad. Sin embargo, ha puesto un énfasis especial en la reinstitucionalización del Estado y la reconciliación entre los venezolanos.Su alianza con María Corina Machado es clara y larga. A ella le ha prometido públicamente el cargo “que ella quiera” dentro de su gobierno, de ganar la elección.Después de 11 años en el Palacio de Miraflores,. De imponerse, el autodenominado “hijo de Chávez”, se asegurará el poder por 18 años continuos, superando al dictador Juan Vicente Gómez, quien gobernó por 27 años en total, durante tres periodos diferentes entre 1908 y 1935.Maduro, tambiénDesde entonces ha gobernado Venezuela con “mano de hierro” desde 2013, en medio de acusaciones de violaciones a los derechos humanos y una intensa represión y persecución de la oposición.Además de chofer de autobús, Maduro fue parlamentario, canciller y vicepresidente durante el mandato de Chávez. También fue líder sindical mientras era parte de la plantilla de trabajadores del Metro de Caracas.Fue formado en Cuba. Se define a sí mismo como “marxista”, “cristiano” y “bolivariano”. Su imagen está basada en ser un presidente obrero, cercano a los más necesitados y, sobre todo, antiimperialista.Durante su estadía en Miraflores, Maduro ha enfrentado. Particularmente en 2014 y 2017, las movilizaciones fueron severamente reprimidas por las fuerzas militares y policiales. La Corte Internacional de Justicia abrió una investigación por, que dejó centenares de muertos. Asimismo, enfrentó una batería de sanciones internacionales tras su reelección en 2018, que desconocida por medio centenar de países debido a lasDesde la llegada de Maduro al poder,: el PIB que se redujo en un 80% en 10 años, hubo cuatro años seguidos de hiperinflación y se registró una grave crisis humanitaria por falta de alimentos, medicamentos e insumos básicos.Maduro ha sobrevivido a escándalos de corrupción, supuestos atentados y una orden de búsqueda y captura por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ofrece una recompensa por él de 15 millones de dólares.El control de las instituciones del Estado y el firme apoyo de las fuerzas armadas, y los cuerpos de seguridad, han sido los pilares fundamentales de la permanencia de Maduro en la Presidencia de Venezuela a pesar de las denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y censura.Durante los meses previos a la elección presidencial en Venezuela,. Llovieron las denuncias sobrey se suspendió la participación de la Misión de Observación de la Unión Europea.Solo el Centro Carter, un puñado de técnicos de la ONU y un grupo de invitados especiales del Consejo Nacional Electoral participarán como veedores del proceso. Por lo que la oposición ha apostado por la defensa ciudadana del voto a través de la capacitación y acreditación de testigos electorales en todo el país.El nivel de detención durante la campaña electoral fue tan elevado que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo la semana pasada estar asustado tras la advertencia de Maduro de “baño de sangre” si la oposición gana las elecciones. “Maduro tiene que aprender: cuando ganas, te quedas (en el poder). Cuando pierdes, te vas. Y te preparas para disputar otra elección”, comentó. Todo ello redundó en una mayor preocupación por parte de la comunidad internacional sobre los resultados de los comicios y el destino del país.