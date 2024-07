Campeona olímpica fue acusada de maltrato animal y se retiró de Juegos Olímpicos

?? Warning: Video shows the mistreatment of a horse



Britain's joint-most decorated female Olympian, Charlotte Dujardin, has pulled out of the Paris Games after a video emerged of her whipping a horse repeatedly.https://t.co/aFprljhlbi pic.twitter.com/i3n1ye3AkI — Sky News (@SkyNews) July 24, 2024

La fusta en la doma

, anunció su retiro de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras la. En el video, difundido inicialmente por la página web neerlandesa horses.nl y más tarde por la BBC, se ve a Dujardin golpeando las patas de un caballo con una fusta.Dujardin, de 39 años, hizo público un comunicado el martes en el que expresó su arrepentimiento: “Ha surgido un vídeo de hace cuatro años que me muestra cometiendo un error de juicio durante una sesión de entrenamiento.Sin embargo, no hay excusa”. La jinete agregó que estáy lamenta no haber dado un mejor ejemplo.El incidente ha llevado a la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y a la British Equestrian y British Dressage a suspender provisionalmente a Dujardin mientras se lleva a cabo una investigación. El video muestra a Dujardin utilizando una fusta de entrenamiento, una herramienta permitida en la doma clásica durante las prácticas, pero cuyo uso indebido está estrictamente regulado para evitar el maltrato animal.Este escándalo pone en riesgo la continuidad de las disciplinas ecuestres en los Juegos Olímpicos, ya que organizaciones defensoras de los derechos de los animales, como PETA, han pedido su eliminación del programa olímpico. La periodista ecuestre Eleanor Kelly comentó a la BBC que este tipo de incidentes "perjudica enormemente a la hípica como deporte" y puede tener graves consecuencias para la comunidad de la equitación.Dujardin, que había logrado destacarse con seis medallas olímpicas, incluidas tres de oro, en las competiciones de Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, será sustituida por Becky Moody en el equipo británico de doma.Al contrario que en las carreras de caballos, donde pueden usarse el fuste sin ningún límite, el instrumento está prohibido en las competiciones internacionales de doma clásica.Sin embargo, pueden utilizarse en las prácticas. Según el código de conducta de la British Equestrian, no debe utilizarse de forma indebida o excesiva., dice el reglamento.El tipo de fuste utilizado por Dujardin en el vídeo es uno de entrenamiento, que se utiliza para animar o corregir al caballo en el adiestramiento.“En general, no se puede utilizar el fuste con demasiada dureza porque los caballos son muy sensibles y reaccionan mal", explicó la analista ecuestre Madeleine Hill a laAdemás agregó que "en doma diría que se utiliza como ayuda en el entrenamiento y con bastante precaución".Asimismo, el momento de la revelación del video también ha generado controversia. Madeleine Hill dijo que le parecía uny que cree que la FEI debería haber esperado hasta después de los Juegos Olímpicos para imponer sanciones. Señaló que "los mejores jinetes están siendo perseguidos" en las redes sociales por personas contrarias al uso de los caballos en el deporte.(Fuente: Cadena Ser y BBC)