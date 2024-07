Hamas y Al Fatah ponen fin a su división con un acuerdo de "unidad nacional"

The Palestinian factions Hamas and Fatah signed a declaration in Beijing on ending the schism and strengthening Palestinian unity, reports.

?? Chinese Foreign Minister Wang Yi attended the signing ceremony. pic.twitter.com/J44Gm9TOLv — S p r i n t e r (@SprinterFamily) July 23, 2024

Hamas y Al Fatah han puesto fin a años de enfrentamientos con un pacto de "gobierno de unidad nacional temporal" para mantener el control palestino en la Franja de Gaza una vez concluya la ofensiva israelí en el enclave. En el acuerdo participaron Hamas, Al Fatah y una docena de facciones palestinas, bajo el auspicio de China, que acogió durante tres días las conversaciones entre los grupos palestinos."Hoy firmamos un acuerdo para la unidad nacional. El camino para completar este viaje pasa por la unidad nacional", señaló en una rueda de prensa en Pekín, Mousa Abu Marzouk, alto funcionario de Hamas. El gobierno interino se formaría con el consenso de las 14 facciones palestinas que apoyan el pacto y tendría jurisdicción sobre todos los territorios palestinos: la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Entre los firmantes figuran grupos muy dispares, como la Yihad Islámica, que ha apoyado a Hamas en su lucha contra Israel; pero también el partido de izquierda Frente Popular para la Liberación Palestina (FPLP).El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, señaló que el pacto pretende "la gran reconciliación y unidad de las 14 facciones" palestinas y anunció que el futuro gobierno interino estaría dirigido por la Organización de Liberación Palestina (OLP) -también conocida como Autoridad Palestina (AP)- una coalición de partidos liderado por Al Fatah, que gobierna actualmente en Cisjordania."Se ha alcanzado un acuerdo sobre gobernanza posterior a la guerra de Gaza y el establecimiento de un gobierno provisional de reconciliación nacional", declaró Yi ante la prensa."El resultado principal es que la OLP es el único representante legítimo de todo el pueblo palestino", remarcó. Ni el ministro chino ni las facciones palestinas describieron qué papel de gobernanza desempeñará Hamas -que no forma parte de la OLP- después del conflicto, aunque funcionarios del grupo palestino han señalado anteriormente que están dispuestos a apoyar un gobierno de tecnócratas y ceder al poder en Gaza.El representante de Hamas en las conversaciones Marzouk, declaró que el pacto encamina a los palestinos a un "camino de reconciliación" y que se ha forjado en un momento "histórico y de cambio, tanto el panorama internacional como regional".Pese a que el acuerdo firmado en China, conocido como 'La declaración de Pekín', trata la creación del gobierno interino y el futuro del liderazgo de los territorios palestinos tras un proceso electoral, el pacto no establece una hoja de ruta clara de cómo ni cuándo implementar dichas medidas."Queda un largo camino por delante y la mayor parte se implementará después de un posible alto el fuego", aseguró Jamal Nazzal, portavoz de Al Fatah.La declaración reconoce la creación de un Estado Palestino con las fronteras de 1967, que incluyen la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. "Lo más importante ahora no es solo firmar el acuerdo, sino implementarlo", aseguró Mustafá Bargouthi, secretario general de la Iniciativa Nacional Palestina (INP), un partido secular de izquierdas que no forma parte de la OLP.Por su parte Nazzal de Al Fatah, valoró la importancia de avanzar hacia un gobierno de unidad que "bloquee los esfuerzos israelíes para crear algún tipo de estructura contra los intereses palestinos".El acuerdo es un punto de inflexión en la división entre Hamas y Al Fatah, tras años de conversaciones fallidas para lograr un acercamiento. Ambos han sido facciones rivales -que parecían irreconciliables- desde 2006, cuando Hamas tomó el control de Gaza.Su división también provocó la disolución del gobierno de unidad y la separación de facto de los territorios palestinos. Cisjordania quedó en manos de Al Fatah y Gaza en manos de Hamas, que en cuanto tomó el poder hace 16 años, Israel impuso un bloqueo en el enclave para restringir el movimiento de mercancías y personas en el territorio.Queda por ver si ambas partes lograrán encontrar una postura común -Al Fatah reconoce al Estado israelí, a diferencia de Hamas- y dejar atrás las acusaciones por no lograr sus aspiraciones.La guerra iniciada el 7 de octubre tampoco provocó un acercamiento entre ambas facciones. El líder de Al Fatah, el presidente Mahmud Abás, ha criticado la actuación de Hamas, insinuando que ha provocado la guerra en la Franja de Gaza. Mientras, Hamas ha acusado a Abás de ponerse al lado de Israel.