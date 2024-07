Revelan que el apagón informático de Windows es el "más grande de la historia"

Sociedad Qué pasa en Ezeiza y Aeroparque tras las fallas a nivel mundial de Microsoft

Una actualización de software causó estragos en los sistemas informáticos en el orden mundial este viernes, lo que obligó a hacer aterrizar vuelos, sacó del aire a algunas emisoras y afectando a servicios que van desde la banca hasta la atención médica.Muchos expertos ya lo consideran el apagón informático más grande de la historia.Esta empresa comunicó este mismo viernes que el problema había sido solucionado mientras que el director ejecutivo de CrowdStrike, George Kurtz, anunció en la plataforma de redes sociales X que la compañía estaba "trabajando activamente con clientes afectados por un defecto encontrado en una única actualización de contenido para hosts de Windows".El problema afectó a empresas de los Estados Unidos, pero también a Alemania en Europa; Australia en Oceanía e India, en Asia.Crowdstrike, una empresa de ciberseguridad fundada en 2011 encargada de proteger a las empresas y sistemas más grandes del mundo de ataques y vulnerabilidades fue señalada como la culpable de la falla.Con anterioridad, American Airlines, la mayor aerolínea del mundo en términos de números de pasajeros, responsabilizó a la empresa de ciberseguridad de “los problemas técnicos… que están impactando a múltiples transportadores”.George Kurtz, director ejecutivo y cofundador de Crowdstrike, reconoció el problema y emitió el siguiente comunicado:“Crowdstrike está trabajando activamente con los clientes impactados por un defecto encontrado en un contenido único de una actualización para servidores Windows”.Expresó que los servidores de Mac y Linux no están afectados y aseguró que el incidente no estaba relacionado a la seguridad ni un ciberataque.“El problema se ha identificado, aislado y un arreglo se ha implementado”, añadió.“Nuestro equipó está completamente desplegado para garantizar la seguridad y estabilidad de los clientes de Crowdstrike”.La empresa se especializa en protección de seguridad en terminales con miras a impedir que programas maliciosos puedan atacar las redes corporativas desde los dispositivos que las conectan, como celulares y portátiles.Su objetivo también es proteger los datos que las compañías han transferidos de sus propios servidores a los llamados servidores en la nube.La empresa, fundada por George Kurtz y Dmitri Alperovitch, está basada en Austin, Texas, y cotiza en bolsa desde 2019.Desde su lanzamiento, la empresa ha jugado un papel clave ayudando a empresas a investigar ciberataques.En 2016, el Comité Demócrata Nacional de EE.UU. -la unidad estratégica del Partido Demócrata- solicitó los servicios de Crowdstrike para investigar una intrusión en su red de computadoras.El editor de asuntos económicos de la BBC, Faisal Islam, comenta que este viernes Crowdstrike ha perdido una quinta parte de su valor en la bolsa de EE.UU.Si eso se confirma cuando abran los mercados, la empresa registraría una pérdida de valor de US$16.000 millones en un día.En Reino Unido, la plataforma de la bolsa de valores de Londres fue la primera en experimentar problemas, que después pudo solucionar.Pero las muy transitadas líneas ferroviarias de la capital bitánica advirtieron a los pasajeros de demoras anunciando que han sufrido “amplios problemas informáticos”.El sistema de salud pública británico (NHS) informó de problemas con sus sistemas de citas, consultas y acceso a historias médicas. Un doctor dijo a la BBC que sólo está viendo pacientes que estén "graves".En Alemania también dos hospitales se han visto forzados a cancelar las operaciones que no sean urgentes, pero los servicios de emergencia continuarán normalmente.Entretanto, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de París indicó que sus sistemas de tecnología informática también han quedado afectadas.Señala, sin embargo, que a sólo una semana de la inauguración de los Juegos, tienen planes de contingencia.Microsoft asegura que la “causa subyacente” de la falla se ha corregido para sus aplicaciones, pero que el “impacto residual” continúa afectando algunos servicios. Fuente: (BBC Mundo-NA)