Falla informática causa graves en aeropuertos, bancos y empresas a nivel mundial

Una falla informática generó este viernes enormes problemas en aeropuertos, bancos y empresas a nivel global. Un cambio de configuración en una parte de la carga de trabajo de los servidores de Azure (la plataforma de computación en la nube creado por la compañía tecnológica para administrar aplicaciones y servicios) provocó una interrupción de almacenamiento y de procesamiento que afectó a los servicios de Microsoft 365, precisó esa empresa.



Todos los aeropuertos españoles estaban sufriendo "alteraciones" por el fallo informático mundial que afecta a muchas empresas, anunció el gestor aeroportuario español Aena.



"Debido a una incidencia en el sistema informático, se están produciendo alteraciones en los sistemas de Aena y en los aeropuertos de la red en España, lo que podría provocar retrasos", advirtió la entidad pública en la red social X.



En tanto, desde el aeropuerto de Ámsterdam-Schiphol, uno de los más transitados de Europa, dijeron que su funcionamiento se vio impactado por un fallo informático mundial, que está afectando también al aeropuerto de Eindhoven, en el sur de Países Bajos, la aerolínea Transavia y hospitales neerlandeses.



"Hay ahora mismo un fallo informático global. Esta perturbación está impactando también en los vuelos con salida y destino en Schiphol. El impacto está siendo mapeado", indicó el aeropuerto en un breve comunicado.



Por su parte, la aerolínea irlandesa Ryanair, la primera de Europa en número de pasajeros, reportó "alteraciones en la red a causa de un fallo informático mundial de un tercero, que escapa a nuestro control".



"Aconsejamos a todos los pasajeros que lleguen al aeropuerto al menos 3 horas antes de la hora de salida prevista", agregó la compañía en la red X. Y añadió: "Si deben viajar hoy y todavía no se registraron para su vuelo, pueden hacerlo en el aeropuerto".



El aeropuerto internacional de Berlín-Brandeburgo decidió directamente suspender sus vuelos debido a un "problema técnico". "Hay retrasos en la facturación y los vuelos tuvieron que ser cancelados hasta las 10H00 (08H00 GMT)", declaró una portavoz, que matizó que de momento no podía precisar cuándo se reanudaría el tráfico.



La aerolínea neerlandesa KLM se manejó en el mismo sentido, al suspender la mayor parte de sus operaciones por la misma causa. “KLM, como otras aerolíneas y aeropuertos, también se ha visto afectada por el fallo informático mundial, haciendo imposible gestionar los vuelos", indicó la compañía en un comunicado, en el que añadió que se ve "obligada a suspender la mayor parte de las operaciones", explicó la empresa.



Además, todos los vuelos de varias de las grandes compañías aéreas estadounidenses -entre ellas Delta, United y American Airlines- quedaron en tierra en la madrugada del viernes debido al apagón informático.



La Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) de EEUU confirmó el incidente que afecta a todos los vuelos de las aerolíneas del país, independientemente de su destino.



En un comunicado del estado del software en la nube de Azure, de la compañía Microsoft, se informa de la caída del servicio para algunos clientes en el centro de Estados Unidos que incluye fallos en las operaciones de gestión de servicios y la conectividad o la disponibilidad de esos servicios.



Bolsas de valores y otras empresas, también afectadas

La Bolsa de Valores de Londres, compañías ferroviarias, aeropuertos y la cadena de televisión Sky han registrado este viernes interrupciones en sus operaciones a raíz del problema informático de alcance mundial.



La cadena Sky no ha podido emitir esta mañana. "Pedimos disculpas por la interrupción de esta transmisión. Esperamos restablecer la transmisión de Sky News en breve", dice la pantalla de la cadena sobre un fondo blanco.



La mayor compañía ferroviaria del Reino Unido, Govia Thameslink Railway (GTR ), advirtió hoy a los pasajeros de que esperen interrupciones debido a "problemas generalizados" de informática.



GTR, empresa matriz de las líneas ferroviarias Southern, Thameslink, Gatwick Express y Great Northern, emitió una alerta en los canales de redes sociales.



"Actualmente estamos experimentando problemas informáticos generalizados en toda nuestra red. Nuestros equipos informáticos están investigando activamente para determinar la causa del problema", agregó la empresa, que advirtió de cancelaciones.



"Además, otros sistemas clave, incluidas nuestras plataformas de información al cliente en tiempo real, también se ven afectados. Facilitaremos actualizaciones adicionales en cuando podamos. Mientras tanto, verifique periódicamente su viaje", indicó.



El diario "The Telegraph" dice hoy que Troy Hunt, un investigador de seguridad cibernética, dijo que "algo muy extraño está ocurriendo" en todo el mundo y agregó que sus ordenadores con Windows mostraron de repente una pantalla azul.



Microsoft busca mitigar el impacto

El gigante tecnológico estadounidense Microsoft declaró en la red X que estaba tomando "medidas" para mitigar el impacto de su incidencia en las aplicaciones y servicios de Microsoft 365 afectados por una caída global y espera que los usuarios puedan ver solucionados sus problemas a medida que la compañía aborda estas interrupciones, informó la empresa.



La firma está redirigiendo el tráfico afectado a sistemas alternativos para aliviar este impacto de una manera más conveniente y que sus servicios siguen experimentando mejoras mientras continúa tomando medidas de mitigación, explicó en la actualización oficial de su servicio.



Debido a esta incidencia, que está provocando problemas a nivel global en aerolíneas, bancos, bolsas o medios de comunicación, Microsoft señaló que es posible que los usuarios no puedan acceder a varias aplicaciones y servicios de Microsoft 365.



El gigante tecnológico estadounidense Microsoft declaró en la red X que estaba tomando "medidas" para mitigar el impacto de su incidencia en las aplicaciones y servicios de Microsoft 365. Foto AP Photo/Thibault CamusEl gigante tecnológico estadounidense Microsoft declaró en la red X que estaba tomando "medidas" para mitigar el impacto de su incidencia en las aplicaciones y servicios de Microsoft 365. Foto AP Photo/Thibault Camus

Los servicios afectados pueden incluir, entre otros, PowerBI o Microsoft Fabric, donde los usuarios pueden notar que el servicio está en modo de solo lectura; así como en Microsoft Teams; Microsoft Purview o en el Centro de administración de Microsoft 365, con problemas de acceso de forma intermitente y retrasos en cualquier acción que esté accesible.



Asimismo, apuntó que sus datos internos, así como las señales de clientes, indican que se han recuperado servicios como Microsoft Defender, Microsoft Intune, Microsoft OneNote, Windows 365 o Viva Engage, mientras sigue avanzando en su esfuerzo de paliar los problemas con las aplicaciones y los servicios de Microsoft 365 afectados.

Fuente: Clarín