Cinco muertos en tiroteo durante fiesta cerca de Santiago de Chile

Al menos cinco personas murieron en un tiroteo este martes en un centro de eventos en Lampa, un barrio vulnerable a las afueras de Santiago de Chile. El hecho ya no sorprende. La masacre ocurrió dos días después de que cuatro adolescentes fueron asesinados el domingo en Qulicura, otro barrio periférico de la capital.



El lunes, la vocera del Gobierno chileno, Camila Vallejo, aseguró que a pesar de la ola de inseguridad que afecta al país, la situación no está “al nivel” que el resto de la región. ”Nosotros tenemos grandes desafíos en seguridad, pero no estamos al nivel que están nuestros países vecinos”, dijo Vallejo en una rueda de prensa.



Chile pasó de tener una tasa de 4,5 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018 a los 6,3 homicidios en 2023, según EFE. La Argentina tuvo en 2022 una tasa de 4,2 crímenes en promedio, según estadísticas del ministerio de Seguridad de la Nación, con picos de 22 en Rosario.



“Este hecho es gravísimo y de la mayor consternación y quiero ser muy claro en que acá desde el Estado de Chile no vamos a permitir que el crimen organizado nos gane la batalla”, expresó este martes el presidente Gabriel Boric. Cómo fue el tiroteo en Santiago El cuerpo policial de Carabineros dijo que las víctimas del tiroteo ocurrido en un centro de eventos de Lampa son cuatro hombres y una mujer y preciso que hay varios heridos de gravedad. Los autores del tiroteo realizaron más de 40 disparos, dijo el sitio Emol.



También fueron detenidas al menos siete personas. Las autoridades siguen investigando las causas del tiroteo. Los heridos, según dijo el presidente, son de nacionalidad venezolana y dominicana.



La masacre ocurrió apenas dos días después de que cuatro adolescentes fueran asesinados el domingo en Qulicura, otro barrio periférico de la capital, donde este martes las autoridades realizaron varios allanamientos en busca de los autores del crimen.



Ambos hechos encendieron las alarmas en Chile, que vive desde hace unos años una crisis de inseguridad motivada por la llegada al país del crimen organizado trasnacional. En especial, distintos funcionarios advierten sobre la irrupción de la banda conocida como Tren de Aragua, que nació en una prisión de Venezuela.



El gobierno de Boric puso en marcha distintas medidas para enfrentar la delincuencia y aplicó este año el mayor aumento en los presupuestos destinados a seguridad de los últimos ocho años, pero la oposición de derecha considera que no es suficiente y reclama decretar un estado de excepción en la capital. Fuente: TN