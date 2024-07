Cumbre del Mercosur: “deberíamos estar todos los presidentes”, dijo Lacalle Pou

Relanzar el diálogo con China Lacalle Pou también sostuvo que su país buscará desde la presidencia del Mercosur retomar el diálogo con China con vistas a alcanzar un acuerdo comercial.

“La propuesta que nosotros vamos a hacer en los meses de presidencia pro tempore es retomar el mecanismo de diálogo con China”, afirmó Lacalle Pou en su intervención en la cumbre de presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur), que se instaló en esta jornada en Asunción.



En ese sentido, aclaró que el planteamiento de su país de arrancar bilateralmente un acercamiento con el gigante asiático “no era caprichoso”.

“Es que necesitamos avanzar”, justificó el jefe de Estado. “Si no había una voluntad de los socios de avanzar en conjunto, era, bueno: ‘Déjenos avanzar en distintas velocidades’”, complementó. El presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Pou, en un momento de la cumbre.



No obstante, destacó que hubo un cambio de visión en Argentina, lo que consideró “muy importante”, y destacó que Brasil y Paraguay expresan la posibilidad de una apertura en ese sentido.

La canciller argentina dijo el sábado en un encuentro ministerial que el bloque regional “está necesitando un shock de adrenalina” y pidió “nuevas modalidades de negociación, más flexibles”.

La flexibilidad -que permita a los miembros del bloque negociar acuerdos con terceros sin la anuencia de sus socios-, es un viejo reclamo de Uruguay.



Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este lunes que su país respalda la negociación de un acuerdo comercial entre el Mercosur y China, siempre y cuando sea en bloque y no se sacrifique la relación histórica que su país mantiene con Taiwán.

“Nosotros no estamos cerrados a la negociación como bloque, pero obviamente nosotros no estamos dispuestos a renunciar a nuestra relación de más de 66 años con la República de China Taiwán”, añadió el mandatario, cuyo país es el único aliado de la isla en Suramérica. El presidente paraguayo Santiago Peña durante la cumbre. (Foto: Reuters).



El encuentro tiene lugar además en medio del estancamiento de las tratativas para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), que se negocia hace más de 20 años y que prevé eliminar la mayoría de los aranceles entre las dos zonas, lo que crearía un espacio comercial de más de 700 millones de consumidores. El acuerdo es resistido por algunos países europeos, principalmente Francia, cuyo sector agropecuario teme la competencia de los productos agrícolas sudamericanos.



“Debimos haber cerrado esta negociación el año pasado” cuando “las condiciones estaban dadas luego de tantos años”, lamentó el sábado el canciller uruguayo, Omar Paganini. En cambio, ahora “el panorama para lo que resta del año está lejos de ser mejor y era anticipable”, añadió. Lula: “Falsos demócratas intentan socavar las instituciones” Por su parte, Lula hizo un llamado para fortalecer la democracia en la región luego del levantamiento militar contra el Gobierno de Luis Arce en Bolivia, el pasado 26 de junio.

“Es necesario permanecer vigilantes. Falsos demócratas intentan socavar las instituciones y ponerlas al servicio de intereses reaccionarios”, dijo Lula en su discurso. El presidente brasileño Lula da Silva durante la cumbre del Mercorus en Asunción. (Foto: Reuters).



El boliviano Luis Arce debe formalizar el ingreso de su país al bloque tras haber promulgado la ley de adhesión el viernes, días después de haber sofocado lo que califica como un intento de golpe de Estado en La Paz, algo cuestionado por su ex mentor político Evo Morales.

En un discurso conciliador, el anfitrión de la cumbre Santiago Peña destacó que los procesos de integración y unidad del Mercosur deben estar por encima de las diferencias, y que los desafíos no se resuelven fuera del bloque regional, sino “con más Mercosur”.



El presidente paraguayo destacó que la integración “es el único mecanismo para el desarrollo” de la zona, por lo que instó a que las diferencias políticas e ideológicas no afecten su unidad.

Además, recalcó que en el bloque debe prevalecer el “norte” de la defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos”, que calificó de “innegociables”. Fuente: (Infobae)

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo este lunes que en la cumbre del Mercosur en Asunción deberían “estar todos los presidentes” del bloque, en lo que se interpretó como un reclamo al jefe de estado argentino Javier Milei, quien decidió no concurrir al encuentro del bloque regional.Milei fue representado en esta ocasión por la canciller Diana Mondino, ante lo que Lacalle Pou señaló: “No solo es importante el mensaje, es importante el mensajero. Si el Mercosur es muy importante, acá deberían todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur”.La ausencia del presidente de Argentina, segunda economía del bloque, se produce después que Milei resolviera no asistir a la cumbre y el domingo se presentara en un foro conservador en Santa Catarina, Brasil, donde se reunió con el ultraderechista Jair Bolsonaro, ex presidente brasileño y rival del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.Los presidentes de Chile y Colombia, estados asociados del bloque, también estuvieron ausentes.