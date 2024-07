La extrema derecha busca mayoría la absoluta en segunda vuelta en Francia

Foto: Le Pen y Bardella

Es te domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones legislativas en Francia, tras la anticipada convocatoria del presidente Emmanuel Macron. De los comicios saldrán los nuevos diputados franceses, después de lo que fue la disolución de la Asamblea Nacional por los pésimos resultados que obtuvo el partido del mandatario en las pasadas elecciones europeas a principios de junio.La extrema derecha ganó en la primera vuelta, donde las fuerzas de centroderecha del presidente Emmanuel Macron quedaron en tercer lugar por detrás de la izquierda. El partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y sus aliados lograron más del 34% de votos, pero deberán esperar justamente a la jornada de mañana para saber si alcanzan la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (cámara baja)."Necesitamos una mayoría absoluta", expresó Le Pen ante sus simpatizantes en su feudo de Hénin-Beaumont, en el norte de Francia. Los franceses "han emitido un veredicto rotundo", señaló su candidato a primer ministro, Jordan Bardella, desde París.Cabe destacar, que si el partido de Le Pen consigue una mayoría absoluta de 289 escaños, Emmanuel Macron tendría que nombrar al presidente del partido, Jordan Bardella, como primer ministro. Esta segunda vuelta se realiza en aquellas circunscripciones en donde ningún candidato haya obtenido mayoría absoluta.También puede ocurrir que las elecciones no determinen a un claro ganador en el país europeo, lo que derivaría en un bloqueo institucional o parálisis. Ya que los tres principales bloques se enfrentaron durante la campaña, es poco probable que se pongan de acuerdo para formar una coalición que obtenga la mayoría absoluta.Francia se divide en 577 circunscripciones legislativas, por lo tanto será esa cantidad la que se verá representada por diputados de la Asamblea Nacional. Esta distribución se llevó a cabo en las elecciones legislativas de 2012 siguiendo la evolución demográfica y teniendo en cuenta también a los franceses residentes en el extranjero.Los candidatos del partido de Le Pen y sus aliados salieron victoriosos en la primera vuelta en 296 de los 577 distritos electorales de Francia, ganando 39 de ellos con más del 50% de los votos. Según algunas encuestas, Agrupación Nacional podría ganar entre 240 y 300 escaños de los 577 que componen la Asamblea Nacional, lo que sería su mejor resultado y quedaría cerca de la mayoría absoluta.En contraparte, el Nuevo Frente Popular (NFP) y Macron llamaron a sus candidatos a retirarse en las circunscripciones en donde se produzca la conocida como triangulación, es decir, las contiendas triangulares entre los candidatos a diputados de RN, del NFP y el partido moderado de Macron. De esta manera, quedaría un duelo entre el candidato de AN contra el partido más votado entre NFP y ‘Renacimiento’ en la primera vuelta, para acumular el voto contra la extrema derecha.En el caso de que un partido o coalición consiga una mayoría de diputados, tendrá el control de la Asamblea Nacional. Todas las encuestas dan ganador a RN, el partido de Le Pen, por lo que una mayoría en esta cámara forzaría a Macron a tener un Gobierno de cohabitación. La segunda fuerza en las encuestas sería el Nuevo Frente Popular, la coalición de partidos de izquierda que, en el caso de ganar, también obligaría a Macron a cohabitar con ellos en el poder.La líder del partido candidato en las elecciones de Francia aseguró que su primer ministro impediría que Kyiv utilizara armas de largo alcance suministradas por Francia para atacar dentro de Rusia y obstaculizaría la sugerencia del presidente Emmanuel Macron de que podría poner botas francesas en suelo ucraniano.“Si Emmanuel Macron quiere enviar tropas a Ucrania y el primer ministro está en contra, entonces no se enviarán tropas a Ucrania”, declaró en una entrevista con CNN. "El primer ministro tiene la última palabra", agregó.Además, se refirió a los dichos de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y la selección francesa de Fútbol, quien señaló anteriormente que "Creo que más que nunca hay que ir a votar, es realmente urgente, no podemos dejar nuestro país en manos de esta gente, es realmente urgente"."Hemos visto los resultados de la primera vuelta, es catastrófico. Esperamos de verdad que esto cambie y que todo el mundo se movilice para votar (...) y vote al lado correcto", había agregado el campeón del mundo en 2018.A estos dichos, Le Pen no se quedó atrás: "Los franceses están hartos de que los sermoneen y aconsejen sobre cómo votar", comenzó. Y luego, sentenció que ''Mbappé no representa a los franceses de origen inmigrante, porque hay muchos más que viven con el salario mínimo, que no pueden permitirse una vivienda y no pueden permitirse la calefacción, que personas como el señor Mbappé sí pueden''.