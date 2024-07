Biden confirmó que no tiene planes de retirarse de la carrera a la reelección

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió permanecer en la carrera presidencial de 2024 durante una llamada con el personal de campaña el miércoles y aseguró a los líderes demócratas en el Capitolio que está apto para la reelección, a pesar de su desastroso desempeño en el debate de la semana pasada.



Biden atendió una llamada con miembros preocupados de su equipo de campaña y les dijo que no se iría de la contienda, según dos fuentes familiarizadas con la llamada.



"Me postularé", aseveró Biden, añadiendo que seguía siendo el líder del Partido Demócrata y que no iba a ser expulsado, dijo una fuente.



El presidente se reunirá con los gobernadores demócratas el miércoles a las 2230 GMT para asegurarles que está a la altura del puesto de abanderado del partido después del inestable debate contra el republicano Donald Trump. Algunos gobernadores asistirán virtualmente.



Cuando se le preguntó el miércoles si Biden estaba considerando renunciar a la carrera, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo: "Absolutamente no".



Biden habló con el representante Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes, el martes, y con el senador Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, el miércoles, dijo un funcionario de la Casa Blanca.



También conversó el miércoles con el demócrata de la Cámara de Representantes Jim Clyburn, cuya oficina dijo después que tuvieron una larga conversación privada.



Clyburn, un reputado político dentro del Partido Demócrata y que jugó un papel decisivo en la victoria de Biden en 2020, señaló a CNN el miércoles que el partido debería celebrar una "miniprimaria" si el presidente se hace a un lado, siendo el primer miembro de alto rango del partido en hablar públicamente sobre cómo, exactamente, reemplazarlo como candidato.



Clyburn, quien aseguró el martes que respaldaría a la vicepresidenta Kamala Harris como candidata presidencial si Biden se marcha, agregó: "Si ella fuera la nominada, necesitamos tener un compañero o compañera de fórmula fuerte".



La actuación vacilante y inestable de Biden en el debate contra Trump en Atlanta la semana pasada provocó llamados para que dimitiera como candidato presidencial demócrata para las elecciones del 5 de noviembre. Trump repitió una serie de falsedades muy trilladas, incluida la afirmación de que ganó las elecciones de 2020.



Los demócratas plantearon nuevas preocupaciones sobre Biden el martes: un miembro de la Cámara de Representantes pidió que abandonara la presidencia y la expresidenta de la instancia Nancy Pelosi, aliada de Biden desde hace mucho tiempo, consideró que era legítimo preguntarse si el desempeño del mandatario en Atlanta fue un "mal episodio" o una condición permanente. (NA)