Murieron tres turistas que hacían senderismo y hay tres desaparecidos

“El esfuerzo ha sido enorme”

Grecia está en estado de alerta por las altas temperaturas. Tres turistas extranjeros murieron y otros tres están desaparecidos tras salir a practicar senderismo en distintas islas griegas azotadas por una intensa ola de calor. Lo informó este lunes el diario británico The Guardian.Los rescatistas buscaban este lunes a tres turistas que desaparecieron luego de salir a caminar por largas distancias en dos islas griegas. La alarma fue activada después que otros tres vacacionistas murieron en idénticas circunstancias en otras islas del mar Egeo.Equipos de rescate, con la ayuda de perros rastreadores, helicópteros y drones, están recorriendo las islas de Sikinos y Amorgos en busca de dos amigas francesas y un estadounidense que desaparecieron la semana pasada.El alcalde de Sikinos, Vassilis Marakis, dijo que los servicios de emergencia centraron la búsqueda en una zona rocosa elegida por las dos excursionistas francesas, de 64 y 73 años, para practicar senderismo.“Han llegado voluntarios de (la isla de) Santorini. Los bomberos, la policía y un perro especialmente entrenado han estado buscando, pero el terreno es rocoso y está lleno de barrancos. El esfuerzo ha sido enorme, pero la zona donde desaparecieron es difícil y lamentablemente todavía no las hemos encontrado”, dijo.El alcalde dijo que la isla está experimentando un clima “anormalmente caluroso” en junio. “El viernes, el día en que desaparecieron, hacía mucho calor. No ocultaré que estoy muy preocupado”, afirmó.En Amorgos, la isla más oriental de la cadena de las Cícladas, la búsqueda de un oficial de policía retirado de Los Ángeles, identificado como Albert Calibet, continuó este lunes por sexto día consecutivo. El exsheriff de 59 años, desapareció después de emprender solo una caminata de cuatro horas en un día bajo temperaturas de 40° C.En tanto, en los últimos días, murieron tres turistas que habían salido a hacer senderismo bajo un intenso calor. Entre ellos está el presentador de televisión británico Michael Mosley.Se sospecha que Mosley, de 67 años, murió pocas horas después de escalar una zona rocosa en la isla de Symy, en el Egeo. Su cuerpo fue hallado el 9 de junio a pocos metros de un restaurante junto al mar, cinco días después de que su esposa, Clare Bailey, denunciara su desaparición.El sábado, los equipos de búsqueda encontraron el cuerpo de un holandés de 74 años, en un desfiladero de la isla de Samos, cerca de la costa turca. Había desaparecido una semana antes cuando salió a caminar bajo temperaturas extremas.Finalmente, el domingo, la policía anunció que un turista estadounidense, de 70 años, había sido hallado muerto en la isla de Mathraki, al oeste de Corfú. Fue encontrado en una playa remota tras perderse su rastro desde el jueves.