A modo de reclamo, ciclistas desnudos "invadieron" las calles de México

Así sí nos ven! Rodada al desnudo@WNBR_Mexico pic.twitter.com/XtV7AjLeW3 — Bicireportera CDMX (@BicireporteraDF) June 8, 2024

“Ahora si me ves” fue una de las consignas de la 17ª Rodada al Desnudo, donde cerca de un centenar de ciclistas recorrieron el centro histórico de Ciudad de México para visibilizar la vulnerabilidad a la que están expuestos los usuarios de bicicletas.La movida, organizada por World Naked Bike Ride México desde 2006, volvió a regalar una postal curiosa en una de las ciudades más grandes del mundo como cada segundo sábado de junio. “Desnudos ante el trafico” fue otro de los eslóganes como "símbolo muy literal de fragilidad y vulnerabilidad frente los vehículos motorizados".En un circuito de unos 16 kilómetros, los ciclistas recorrieron este sábado los alrededores del Monumento a la Revolución Mexicana para reclamar una mejora en la conservación de las calles, un aumento de espacios exclusivos para ciclistas, penas más rigurosas para quienes no respeten ciclovías y biciestacionamientos, y que el Reglamento de Tránsito Metropolitano reconozca los derechos de peatones y ciclistas, entre otros."La excusa más común que se da cuando hay un accidente contra un ciclista: 'Es que no lo vi'. Desnudos ahora si nos ven", indicaron los organizadores, quienes también destacaron que intentan "crear consciencia sobre el abuso que hemos hecho de los hidrocarburos, y promover el uso de transportes de locomoción humana, por su bajo impacto ambiental".Y agregaron: "Más ejercicio es igual a mejor salud".