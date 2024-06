Una pareja pescó un tesoro de 100 mil dólares con un imán en un lago

Jame Kane y Barbi Agostini practican la pesca con imán desde hace varios años y, en una de sus rutinas, han logrado sacar del agua una caja fuerte que contenía algo que no esperaban. La pareja encontró un tesoro valuado en $100.000 dólares en una de sus expediciones.Ambos se encontraban en el lago del parque Flushing Meadows Corona en Queens (Estados Unidos) el pasado viernes cuando tiraron una cuerda con un imán al agua y lograron capturar un elemento muy pesado. Sin embargo, no se imaginaron que sería algo tan valioso. “Hemos encontrado muchas cajas fuertes antes”, señaló Kane en una entrevista realizada al medio NY1.En ocasiones anteriores, la pareja ha logrado encontrar objetos tan valiosos como granadas de la Segunda Guerra Mundial, armas de fuego e incluso una moto. Pero ningún hallazgo había sido tan espectacular como este.Cuando abrieron la caja fuerte, Kane se vio sorprendido por lo que había en su interior: cientos de fajos de billetes que sumaban la enorme cantidad de USD $100.000 dólares. “Cuando vi los números pensé: esto no es posible”, dijo el pescador. Además, agregó: “Eran pilas gruesas y estaban empapadas. Y prácticamente destruidas”.Ante lo ocurrido, la pareja no dudó en ponerse en contacto con el Departamento de Policía de Nueva York, pero los agentes les dijeron que no existía ninguna ilegalidad ni reclamo al respecto. La mujer de Kane, Barbi Agostini, subrayó que “no había ninguna identificación ni forma de encontrar a la persona dueña de la caja fuerte”, aunque algunos vecinos apuntan a que la caja perteneció a un hombre que fue asesinado hace 9 años.A pesar de ello, ante la falta de datos, la Policía les dijo “bueno, ¡felicidades!”. De este modo, la pareja se convirtió en la nueva dueña de la fortuna. Kane, sin embargo, hizo hincapié en que algunos billetes se pueden usar, pero otros están prácticamente invalidados por el óxido, el lodo y el agua.