Estambul se movilizó para evitar la matanza de millones de perros callejeros

Qué dice la ley que busca aniquilar a los perros callejeros

Turquía tiene un problema con los perros y gatos callejeros

Bajo la consigna “No se queden callados, digan ‘no’ a la masacre”, los manifestantes coparon la plaza Yenikapi, en la parte europea de Estambul.Los manifestantes se oponen a una iniciativa del gobernante partido AKP, que busca controlar una población de cuatro millones de perros callejeros en toda Turquía, según estimaciones oficiales. En 2022, el Ministerio de la Agricultura dijo que eran diez millones.Actualmente, se está elaborando una legislación que permitiría capturar a los perros en masa, esterilizarlos y marcarlos con un chip. Además, si no son adoptados en un plazo de 30 días, serían sometidos a eutanasia.“No es buena para los animales, es una ley asesina”, criticó Sule Giritlioglu, una ingeniera de 27 años. “Creemos que los gatos serán el próximo blanco”, añadió a AFP.El presidente, Recep Tayyip Erdogan, reconoció esta semana que Turquía tenía un “problema de perros callejeros que no existe en ningún país desarrollado” y citó el aumento de casos de rabia.“Hay que pasar a métodos más radicales”, insistió el jefe de Estado, al abogar por campañas de esterilización y adopción para evitar “pasar a la siguiente fase”.Los perros y gatos callejeros son parte significativa del día a día de los turcos y mucha gente cuida de ellos.La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que Turquía es un país de “alto riesgo” en cuanto a casos de rabia. De hecho, en los últimos cinco años, al menos 55 muertes fueron causadas por perros, ya sea por mordeduras o en accidentes de tráfico.Una ley en vigor desde 2021 obliga a los municipios a crear refugios, pero según la Federación de Derechos de los Animales (Haykonfed), 1100 de los 1394 municipios turcos no tienen ninguno.