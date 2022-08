Lula criticó la desindustrialización brasileña y dijo que "China ocupa Brasil"

El candidato opositor brasileño y expresidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que China "está ocupando Brasil" al fustigar la desindustrialización registrada en el país y enumerar la importación de productos con valor agregado chinos en el mercado interno brasileño.



"Se dice mucho de que China está ocupando Africa, América latina, no es así; China está ocupando Brasil, está haciéndose cargo de Brasil", dijo Lula durante una presentación ante empresarios de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp).



China es el principal socio comercial de Brasil desde 2010 y es el primer comprador de materias primas brasileñas como soja, mineral de hierro y proteína animal.



Según el líder del Partido de los Trabajadores, "es muy grave que se importen cosas que los brasileños hemos dejado de fabricar".



"Eso es responsabilidad nuestra, debemos resolver esto", convocó a los industriales paulistas.



Lula recordó que el fallecido vicepresidente suyo, José Alencar, un empresario textil, "no tenía miedo de China y quería competir con China".



Las declaraciones de Lula ocurren en la cuenta regresiva a las elecciones del 2 de octubre en las cuales el líder del PT aparece como favorito en las encuestas para derrotar al presidente Jair Bolsonaro.



Lula enumeró estadísticas de comercio exterior sobre la fabricación de equipamientos tecnológicos y de alto valor agregado tecnológico que importa Brasil.



"Me quedé asustado cuando vi estas estadísticas", afirmó Lula, quien en su programa de gobierno ha enfatizado la necesidad de reforzar el alineamiento de Brasil dentro del bloque Brics, que integran también India, Rusia y Sudáfrica.