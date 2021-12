Ordenan demoler un hotel de Barcelona por el que Messi pagó 30 millones de euros

Foto: El hotel cuatro estrellas dispone de 77 habitaciones y suites Crédito: Google

El lujoso hotel MiM Sitges que Lionel Messi adquirió en 2017, y que está ubicado en el sur de Barcelona, será demolido tras la sentencia de un tribunal. En España, por estas horas, se habla de una estafa millonaria en perjuicio del gran astro mundial nacido en Rosario.



Según informó el diario on line "El Confidencial", cuando adquirió el hotel, Leo Messi no estaba al tanto de que violaba el código de planeamiento urbano, lo que demandaría su demolición.



Según se supo, el empresario Francisco Sánchez le vendió el 5 de mayo de 2017 la propiedad por más de 30 millones de euros. En el contrato habría un apartado en el que Sánchez asegura que no existía ningún expediente urbanístico contra el inmueble.



Ahora, el inmueble quedó enmarañado dentro de un terreno legal con un dictamen firme de demolición y con consecuencias económicas para Messi.



Según el periódico español, la presunta estafa comenzó durante el 2009. Por entonces, el empresario Sánchez Rodríguez le solicitó al Ayuntamiento de Sitges una licencia de obras para construir el hotel.



El 6 de octubre del mismo año, se la otorgaron. Sin embargo, sus obras -que arrancaron a inicios de 2011 y culminaron en 2013- no respetaron los límites cedidos por el Ayuntamiento.



El problema principal está en los balcones, que fueron construidos desde el inicio y sobresalen dos metros de la fachada. Es la causal que rompe con la normativa urbanística.



Como no tuvo permiso para hacerlo, dos años después, el empresario aportó los planos para tratar de legalizarlos. Pero ya era tarde: había que demolerlos.



El problema, en apariencia era menor: eliminar los balcones. Pero no. La estructura de los balcones de la fachada está enraizada en la construcción general del edificio y para eliminarlos hay que derribar el hotel entero.



El tema entre el empresario y la justicia catalana escribió varios capítulos. Y cuando le vende la propiedad a Messi el litigio continuaba, a pesar de que en el contrato de venta no se lo había consignado.



“Después de un largo procedimiento judicial, finalmente la sentencia es firme y nos da la razón como ayuntamiento”, explicaron.



"En esta sentencia, se constata que hay que derribar ‘los balcones’", indicaron. Por ende todo el hotel.



El hotel catalán de Messi se llama actualmente MiM Sitges, fue construido durante el 2013 y lo gestiona la cadena Majestic. Está ubicado sobre la avenida Sofía de Sitges, a unos 50 metros de la playa.



Se trata de un hotel cuatro estrellas. Dispone de 77 habitaciones y suites.



Además, cuenta con piscina y gimnasio. Según su propia página web, el precio por fin de semana varía entre los 105 y los 216 euros por noche para dos personas con un régimen solo de alojamiento.



Según aseguró el diario español, Messi no quiso hacer comentarios respecto del litigio con su hotel. Pero, sus abogados están preparando una contraofensiva.