La cepa brasileña provoca casos récord y colapsos hospitalarios

Los estragos causados por la mutación brasileña del coronavirus se extienden por Sudamérica, con 100 infectados esperando una cama de terapia intensiva en Paraguay, casos en aumento en Chile, Uruguay y Perú y confinamientos vigentes o a punto de comenzar para tratar de contener el virus. Brasil En el propio Brasil, la virulencia de la cepa detectada en Manaos se siente con fuerza: el 64% de los infectados en San Pablo, la mayor ciudad del país y de la región, se contagiaron de esta variante, de acuerdo con un informe de la municipalidad y la universidad local.



El secretario de Salud de la ciudad, Edson Aparecido, dijo que en total el 78 por ciento de la población tiene la variante del Amazonas y del Reino Unido.



"El 35% de los que van a la Unidad de Terapia Intensiva con estas variantes está muriendo, avanzó en personas de entre 20 y 54 años y provoca gravedad a partir del sexto día de contacto con el virus", indicó, en el primer día del superferiado que cerró la ciudad hasta el 5 de abril, después de la Semana Santa.



La ciudad de San Pablo inició este viernes el feriado pero el estado homónimo, donde viven 46 millones de personas, extendió hasta el 11 de abril la fase de emergencia en virtud del colapso en hospitales.



Todas las actividades comerciales, salvo estaciones de servicio y supermercados, están prohibidas y solo se permite que el comercio y restaurantes puedan ofrecer sus servicios vía delivery.



De acuerdo con datos del Consejo de Secretaría de Salud de los Estados, unas 6.800 personas están en fila para camas de terapia intensiva en todo Brasil, 1.500 de ellas en el estado de San Pablo, informó la TV Globo.



El colapso sanitario es evidente y aumenta con las cifras de contagios que llegaron a pasar ya los 100.000 por día, en el marco de una pandemia que ya mató a más de 300.000 personas en el país. Paraguay Esta cepa detectada en el Amazonas también es la principal causa del rebrote de casos en Paraguay, donde al menos 92 personas esperan un lugar en terapia intensiva ante la ocupación de un 100% de las camas en los hospitales, informaron las autoridades.



La directora de Redes y Servicios del Ministerio de Salud, Leticia Pintos, anunció que se habilitarán más camas de terapia intensiva en los próximos días, pero alertó que otro problema es que el personal de salud "está casi agotado" por la pandemia.



El Gobierno de Paraguay impondrá una cuarentena estricta desde este sábado y hasta el domingo 4 de abril, período en el que las personas solo podrán salir de sus casas para comprar alimentos, medicamentos y artículos de limpieza. Perú Otro país limítrofe de Brasil que no pudo contener el ingreso de la cepa es Perú, que ya superó el millón y medio de casos, y alcanzó 50.831 muertes desde que irrumpió la pandemia hace 12 meses, informó el Ministerio de Salud.



Las autoridades sanitarias confirmaron que la variante brasileña del coronavirus es la causante del 40% de casos registrados los últimos meses en Lima, donde se concentra casi la mitad del total de contagios registrados a nivel nacional.



Perú tuvo el miércoles un récord de casos diarios, con 11.260, la cifra más alta en toda la pandemia. Chile Hoy le llegó el turno a Chile de tocar el techo histórico con 7.626 nuevos positivos, una cifra que superó con creces el récord anterior de 7.084 casos registrado el pasado sábado 20 de marzo.



Los casos activos, es decir, aquellos que aún pueden contagiar a otros, también anotaron la cifra más alta jamás registrada, con 41.151 personas capaz de transmitir el virus. Bolivia Para evitar un panorama similar, los departamentos amazónicos bolivianos de Pando y Beni, fronterizos con Brasil, se declararon hoy en emergencia y alerta roja y dispusieron la aplicación de nuevas medidas ante el fuerte aumento de contagios atribuido a la variante brasileña.



La gobernadora de Pando, Paola Terrazas, manifestó que están "en riesgo alto" y que el departamento se declaró "en alerta roja, porque no quiere que "siga creciendo el número de contagios" y anunció el cierre parcial, por algunas horas del día, de la frontera con Brasil y otras medidas, publicó el diario local El Deber.



Los municipios de Guayaramerín y Riberalta, del departamento de Beni y también limítrofes con Brasil, anunciaron, por su parte, mayores controles en la frontera, informó el diario local La Razón.



El Ministerio de Salud dijo que todavía no confirmó la presencia en Bolivia de la cepa brasileña, pero anunció el envío de medicamentos, insumos hospitalarios y médicos a esas regiones, para reforzar la respuesta a la pandemia.



También se enviaron millares de vacunas Sinopharm y AstraZeneca para adelantar en esas regiones la campaña general de inmunización programada a partir de la próxima semana, dijo el ministro de Salud, Jeyson Auza, según reportó la agencia de noticias Sputnik. Uruguay La presencia de la cepa de Manaos ya es notoria en Uruguay, que atraviesa su peor momento de la pandemia, con cifras récord de contagios y muertes.



Ante esta situación, las autoridades decidieron esta semana suspender las clases presenciales hasta la Semana Santa inclusive, cerrar las oficinas estatales y cancelar los espectáculos públicos hasta el 12 de abril, entre otras medidas destinadas a frenar los contagios.



