Dieciséis muertos en Perú tras un choque múltiple provocado por un colectivo

Dieciséis muertos, entre ellos dos alemanes, fue el saldo de un accidente registrado el lunes en una vía del sur de Perú entre un autobús de transporte interprovincial y ocho vehículos.



El fiscal investigador Javier Mariño dijo a The Associated Press que la cifra final era de 16 muertos, entre los cuales había dos alemanes: Stefan Goer, de 30 años y Simona Zajaczkowsy, de 28.



En un primer momento, autoridades de diversos organismos dieron cifras fatales superiores luego que el bus de la empresa Cruz del Sur chocó con ocho minibuses durante las primeras horas de la madrugada en el distrito de Yauca, en la región Arequipa.



Mariño trabajaba en la zona para enviar algunos de los cadáveres a la morgue de la ciudad de Arequipa, la segunda más importante de Perú, porque en Yauca no había refrigeradores para conservar los cuerpos.



Más de 40 heridos _entre ellos dos alemanas, dos brasileños y un español_ fueron enviados al hospital de la ciudad de Nasca.



Una de las heridas, Marah Muller, alemana de 18 años, dijo a la AP desde el hospital de Nasca que ella y su amiga Stella Mauren, la otra alemana herida, despertaron por el tremendo impacto.



Indicó que tenía colocado el cinturón de seguridad que le impedía respirar porque se había ajustado más de lo normal y que por tener la mano fracturada no se lo podía quitar. "Vino un hombre con un cuchillo y lo cortó", indicó.



Según las autoridades, el autobús de la empresa Cruz del Sur descendía a excesiva velocidad por una vía empinada en el distrito de Yauca cuando chocó con ocho minibuses. El límite de velocidad permitido en la zona es 90 kilómetros por hora, pero el GPS del autobús marcó 106 kilómetros por hora. El bus tenía menos de un año de uso.



La imprudencia de los choferes y el exceso de velocidad son las principales causas de los siniestros viales en Perú, según la policía y la fiscalía.



La vigilancia estatal del transporte por carretera en Perú no es adecuada, lo que contribuye a un alto índice de accidentes en los que muere fundamentalmente gente pobre, que tienen los autobuses como único medio de transporte.



De acuerdo con las cifras oficiales más recientes, unas 3.245 personas murieron en accidentes de tránsito en Perú durante 2018.