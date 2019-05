Huawei habló sobre el futuro de sus celulares

?Seguimos trabajando para ofrecer a nuestros usuarios la mejor tecnología.



?#YoEstoyConHuawei pic.twitter.com/HBIUbaRRgu — Huawei Mobile España (@HuaweiMobileESP) 23 de mayo de 2019

Los celulares fabricados por Huawei dependen de los servicios de Google, ya que utilizan desde el sistema operativo Android hasta la tienda de aplicaciones Google Play.El segundo fabricante de celulares del mundo, la china Huawei, emitió un mensaje de tranquilidad a los usuarios en el que asegurar que sus celulares y tabletas ya existentes "no se verán afectados" por el veto de Google y podrán seguir utilizando servicios como Google Play y Gmail.La división de Huawei Mobile en España emitió un videocomunicado y una campaña en redes sociales bajo el hashtag #YoEstoyConHuawei, en el que aseguran que "estamos preparados" y piden a sus clientes que no se preocupen por el boicot estadounidense anunciado esta semana, que puede afectar tanto a las aplicaciones como al sistema operativo Android que utilizan los dispositivos chinos.Los dispositivos de Huawei ya existentes, entre los que se incluyen los que ya se vendieron y los que están actualmente a la venta y en los inventarios de las tiendas, "se podrán usar con total normalidad y no se verán afectados", según la empresa.Asimismo, la compañía aseguró que estos dispositivos existentes "podrán seguir utilizando y actualizando los servicios de Google, como Google Play, Gmail, etc.".Huawei destacó también que sus celulares y tabletas seguirán recibiendo las actualizaciones de los parches de seguridad de Google, y podrán actualizar "todas las aplicaciones de Google Play", incluidas las de terceros, como ya había adelantado la empresa estadounidense.No obstante, no se refirieron a las versiones del sistema operativo Android, desarrollado por Google, que Huawei utiliza en sus dispositivos móviles a través de la capa de personalización EMUI, ni si este sistema podrá seguir recibiendo actualizaciones completas.